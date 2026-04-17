Die städtische Musikschule sowie der Verein Kulturhaus Pablo arbeiten seit Jahren mit Kooperationen – bisher aber nicht miteinander. Das hat sich jetzt geändert.

Die Ausstellung „Kinder malen Musik“ ist für das Kulturhaus Pablo die erste Zusammenarbeit mit einer städtischen Einrichtung. 2006 ist die Jugendkunstschule mit dem Anspruch an den Start gegangen, Kindern einen freien Einstieg in die Bildende Kunst zu ermöglichen. Das Angebot richtet sich an Kinder ab vier Jahren und Jugendliche. „Wir wachsen mit Vernetzung“, erklärt Pablo-Vereinsvorsitzende und Geschäftsführerin Olga Herdt. Deshalb seien Kooperationen wichtig für das Kulturhaus. Bisher habe Pablo mit dem Purrmann-Haus, dem Haus der Familie K.e.k.s., der Jugendförderung, dem Historischen Museum und dem Feuerbachhaus zusammengearbeitet.

Auch für die städtische Musikschule stehen Kooperationen schon lange auf dem Programm. Mit dem Gymnasium am Kaiserdom, dem Doppelgymnasium und acht städtischen Kindertagesstätten zählt Leiter Bernhard Sperrechter die wichtigsten auf.

Die jüngste Kooperation zwischen Musikschule und Pablo verbindet Bildende Kunst und Musik in besonderer Weise. Das Projekt fördere den Zugang zu Bildender Kunst und Musik gleichermaßen, beschreibt Bürgermeister Alexander Schubert (CDU) das Ziel. „Kinder hören Musik und malen dazu“, berichtet Erzieherin Christiane Lang-Gauweiler von der Entstehung der rund 20 Bilder, die Flure und Gänge der Städtischen Musikschule noch bis Oktober schmücken sollen.

„Wie bunt ist ein Trommel-Solo?“ oder „Welche Farben hat Harfenmusik?“ sind demnach Fragen, mit denen sich etwa 30 Vier- bis Elfjährige alleine oder zu zweit auseinandergesetzt haben. Ergründet haben sie solche und andere Phänomene in musikalischen Unterrichtsstunden in der Musikschule mit angehenden Pianisten, Harfenisten, Trompetern, Gitarristen, Cellisten, mit Geigen- und Oboe-Schülern zwischen acht und 18. Völlig unterschiedliche und überraschende Ergebnisse in bunten Farben, in Schwarz-Weiß-Optik, mit Farb- oder Bleistift, mit Wasserfarben und Kohle hängen an den Wänden vor den Unterrichtsräumen und sind ab sofort montags bis freitags, jeweils von 8 bis 20 Uhr, sowie samstags bis 16 Uhr in der Musikschule im Mausbergweg 144 zu sehen.

Für Sperrfechter ist die Ausstellung erst der Anfang. „Daraus soll sich das pädagogische Modell der Bildinterpretationen fortgeschrittener Musikschüler entwickeln“, kündigt der Musikschulleiter an. Anmeldemöglichkeiten können unter den E-Mail-Adressen musikschule@stadt-speyer.de und info@kulturhaus-pablo-speyer.de erfragt werden.