Der Förderverein Palatina-Klassik stellt sich der Herausforderung: Trotz sich wieder zuspitzender Coronavirus-Infektionslage sollen die Konzerte zum Speyerer Musikherbst über die Bühne gehen.

„Um die Kultur ist es seit Ausbruch der Corona-Pandemie sehr still geworden. Die aktuelle Zeit mit den sich ständig ändernden Inzidenzwerten macht die Vorbereitung und Organisation von Konzerten wahrlich nicht einfach“, teilt Michael Wagner mit, der Vorsitzende des Fördervereins Palatina-Klassik. „Aber gerade deshalb und der Pandemie zum Trotz will der Förderkreis die Konzerte zum Speyerer Musikherbst durchführen“, betont er. Die Einhaltung der gültigen Regeln nach der dann aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung sei gewährleistet, fügt Wagner hinzu.

„Kultur ist kein Luxus“

„Kultur braucht Engagement und die Menschen brauchen die Kultur,“ unterstreicht Wagner in einer Mitteilung des Vereins. Professor Leo Kraemer, der Musikalische Leiter von Palatina-Klassik, ergänzt: „Kultur ist kein Luxus, sondern unverzichtbarer Bestandteil unseres Menschseins.“ Wagner und Kraemer zeigen sich einig: „Wir müssen die Einsicht gewinnen, dass Kunst auf besondere Weise Daseinsvorsorge ist und wir nicht auf die Kreativität und die Impulse von Künstlern verzichten können. Das ist unsere gesellschaftliche Verantwortung und dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden.“

Werke von Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven bringen in vier Konzerten zur Aufführung: das Barocksensemble, das Vokalensemble und die Kammerphilharmonie von Palatina-Klassik sowie der Konzertpianist Robert Leonardy und die Vokalsolisten unter der Leitung von Leo Kraemer.

Die Kartenvorbestellung erfolgt per E-Mail unter palatinaklassik@t-online.de oder telefonisch unter 06232 36225, heißt es in der Mitteilung. Die Sitzplätze werden personalisiert vergeben. Die Karten gibt es am Konzerttag an der Tageskasse und werden auch dort bezahlt.

Mozart und Vivaldi zum Auftakt am 31. August

Die Eröffnung des Musikherbstes ist am Dienstag, 31. August, 19 Uhr, im Historischen Ratssaal. Auf dem Programm stehen „Sommer“ und „Herbst“ aus Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ als Konzert für zwei Violinen, Streicher und Basso continuo D-moll. Außerdem erklingt Wolfgang Amadeus Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“. Karten kosten 18 Euro (ermäßigt 12 Euro).

Ein „barockes Feuerwerk“ folgt am Sonntag, 5. September, 16 Uhr, in der Kirche St. Otto mit Johann Sebastian Bachs 3. Orchestersuite in D-Dur und einem Violinkonzert E-Dur sowie Georg Friedrich Händels Feuerwerksmusik. Karten 25 Euro (18 Euro).

Kraemer spielt Mendelssohn der Orgel zu Ehren

Am Donnerstag, 9. September, 19 Uhr, spielt Domkapellmeister a. D. Leo Kraemer zu Ehren der Orgel, dem Instrument des Jahres, in der Kirche St. Otto Werke von Bach, Felix Mendelssohn und Olivier Messiaen. Karten 12 Euro (8 Euro).

Eine Hommage an Ludwig van Beethoven ist angekündigt für Sonntag, 12. September, 16 Uhr, ebenfalls in St. Otto – mit einer Fantasie für Klavier, Chor und Orchester und einer C-Dur-Messe. Karten 25 Euro (18 Euro).