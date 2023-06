Am 28. Juni beginnt das Musikfest Speyer der Deutschen Staatsphilharmonie. Mozarts Requiem in der Fassung von Robert Levin setzt den Schlusspunkt. Deren Erstaufführung in Speyer leitete an gleicher Stelle Roger Norrington.

Am 28. Juni beginnt um 19.30 Uhr das zehnte Musikfest der Deutschen Staatsphilharmonie in Speyer mit einem Konzert unter Chefdirigent Michael Francis in der Gedächtniskirche, wo dann am Sonntag um 18 Uhr auch das Abschlusskonzert stattfindet.

Händels Feuerwerksmusik erklingt heute zur Eröffnung, Mozarts Requiem ist das Schlussstück am Sonntag. Mozart ist wie 2014 beim ersten Festival dieser Art der Schwerpunkt im Programm.

Von Händel zu Mozart – und zu dessen Requiem: Da gibt es einen „Missing Link“. Im Introitus nimmt Mozart konkret Bezug auf den ersten Chor aus Händels „Funeral Anthem for Queen Caroline“ und das Thema der Kyrie-Fuge, die in der Communio wiederkehrt, basiert auf dem des Chores „And with His stripes we are healed“ aus dem „Messiah“. Diesen und drei andere Händel-Werke hat Mozart bekanntlich bearbeitet und dem klassischen Stil angepasst.

Die Amen-Fuge

Mozarts Requiem-Fragment erklingt am Sonntag in Speyer nicht in der wohl bekanntesten Vervollständigung, nämlich der durch Mozarts Schüler Franz Xaver Süßmayr, um die dieser von Witwe Constanze gebeten wurde, weil diese dem mysteriösen Auftraggeber ja ein vollständiges Werk abliefern musste, um die komplette Gage zu bekommen. Zu hören ist in Speyer die Version des amerikanischen Pianisten und Mozart-Forschers Robert Levin, die dieser für das Mozart-Jahr 1991 im Auftrag der Internationalen Bachakademie Stuttgart erstellt hat. Diese Fassung enthält unter anderem eine Amen-Fuge am Ende der Sequenz, zu der es ein originales Thema von Mozart gibt. Süßmayr traute sich seinerzeit nicht daran, diese Fuge auszuführen.

Robert Levins Requiem-Vervollständigung ist seit 1991 nicht nur von Helmuth Rilling immer wieder aufgeführt worden, auch andere Dirigenten haben sich für sie entschieden, etwa Ralf Otto vom Mainzer Bachchor oder der legendäre Sir Charles Mackerras. Andrea Marcon benutzt sie im Herbst in Basel mit La Cetra auch. Und Michael Francis wählte sie gezielt für das Konzert beim Musikfest der Staatsphilharmonie in Speyer aus.

Vier mal in Speyer

Allein, wer denkt, es wäre die erste Aufführung dieser Fassung in der Domstadt, der irrt. 2002 erklang Levins Einrichtung schon einmal hier – und auch in der Gedächtniskirche. Es war ein Konzert der Schwetzinger SWR Festspiele mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart unter seinem damaligen Chefdirigenten Sir Roger Norrington. Es sang das SWR-Vokalensemble.

Es war eines von vier Konzerten des englischen Maestro in Speyer als Teil der Schwetzinger Festspiele. Auch dort im Rokokotheater des Schlosses stand Sir Roger mehrfach am Pult.

Mit Robert Levin hat Norrington, der im März 90 Jahre alt wird und seine Dirigentenlaufbahn 2021 beendet hat, mehrfach zusammengearbeitet. Levin war der Solist im letzten Konzert des RSO Stuttgart vor der Zwangsfusion 2016 bei den BBC Proms, das Norrington geleitet hat.

„Stuttgart Sound“

Beim Stuttgarter Musikfest 2006 und 2009 sorgten beide mit Sinfonien Mozarts und Haydns für unvergessliche Einblicke in diese Musik: Sir Roger am Pult und Robert Levin mit erhellenden und ungemein sachkundigen Erklärungen.

Es gibt eine CD mit Mozarts Requiem unter Norringtons Leitung aus dem Jahr 1991. Bei der benutzt er aus chronologisch verständlichen Gründen noch nicht die Version von Robert Levin, sondern die von Duncan Druce, die der englische Komponist 1984 geschaffen hat. Sie ist ähnlich angelegt wie die von Levin, aber freier und ausgedehnter. Diese CD ist Teil einer bemerkenswerten CD-Box, die auf 45 Silberlingen die beim Label Erato beziehungsweise der ehemaligen EMI erschienen sind und die wesentlichen Aufnahmen unter Roger Norrington vor seiner Zeit in Stuttgart bringen.

1998 wurde der Maestro ja Chefdirigent beim Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR – und von da an erschienen regelmäßig Mitschnitte seiner Interpretationen mit dem Orchester auf den SWR-eigenen Labels.

Es ist erst recht vor oder nach dem Speyerer Musikfest spannend, die wesentlichen Werke der beiden Orchesterkonzerte einmal in den frühen Einspielungen Roger Norringtons zu hören. Dieser arbeitete damals mit den von ihm gegründeten London Classical Players, einem Originalklangensemble, und dem Schütz Choir of London. In Stuttgart hat er dann ja ein Repertoire von Mozart bis Mahler im vibratofreien „Stuttgart Sound“ mit einem großen Sinfonieorchester neu erarbeitet und aufgenommen.

Grandiose Musizierkunst

Neben einigen Barockwerken – darunter einer fulminanten Feuerwerksmusik von Händel oder Purcells „The Fairy Queen“ – bringt die vorliegende Box mit den Originalcovers vor allem Sinfonien und Konzerte von Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelsohn und Brahms, dazu auch ein bisschen Wagner und Bruckners Dritte sowie Berlioz mit dessen Fantastischer Sinfonie.

Hinzu kommen Mozarts „Don Giovanni“ und „Zauberflöte“ als zwei der eher seltenen Dokumente des Operndirigenten Norrington. Die meisten Aufnahmen der Box stammen aus den 1980er- und frühen 1990er-Jahren und zeugen von der schon damals grandiosen Musizierkunst Roger Norringtons, der über seinen Anspruch hinaus, die Vorgaben der Komponisten und die zeitgenössischen aufführungspraktischen Bedingungen so weit wie möglich zu befolgen, ganz einfach ein ungemein geistvoller und mitreißender Dirigent war. Die Konzerte mit ihm, auch die vier in Speyer, waren immer ein hinreißendes Vergnügen. Und das Hören seiner Aufnahmen, gerade auch der hier vorliegenden, ist es und bleibt es.

Wie lange dauert Schuberts Neunte diesmal?

Nehmen wir nur den ersten Zyklus der Beethoven-Sinfonien mit den London Classical Players, bei denen die Metronomangaben des Komponisten konsequent befolgt wurden. Das war und ist ein Meilenstein der Beethoven-Interpretation.

Eine epochale Aufnahme ist auch die von Schuberts großer C-Dur-Sinfonie. Norrington braucht mit allen Wiederholungen 58:20 Minuten in seiner ersten Einspielung aus London.

Das Stück gibt es heute Abend in Speyer mit der Staatsphilharmonie unter Michael Francis auch. Mal sehen, wie lange die Aufführung in der Gedächtniskirche dauern wird.

Die CD

Roger Norrington – The Complete Erato Recordings, 45 CDs, Erato 0190296245275

Zur Sache

Chefdirigent Michael Francis leitet das Eröffnungs- und das Schlusskonzert in der Gedächtniskirche Speyer. Am 28. Juni um 19.30 Uhr stehen Händels Feuerwerksmusik, Haydns D-Dur-Klavierkonzert sowie Schuberts „große“ Sinfonie Nr. 8 in C-Dur auf dem Programm. Solist ist der Pianist Joseph Moog. Beim Schlusskonzert am 2. Juli um 18 Uhr erklingen Werke von Mozart (Requiem KV 626 in der Fassung von Robert Levin), Beethoven (Große Fuge op. 133), Hildegard von Bingen und Gregorio Allegri. Serenaden sind am 29. Juni und 1. Juli um 19.30 Uhr im Alten Stadtsaal. Am 30. Juni spielt dort um 19.30 Uhr das Ensemble Colourage. Am 1. und 2. Juli ist um 15 Uhr im Kinder- und Jugendtheater das Kinderkonzert „Wunderkind“ und am 2. Juli um 11 Uhr ist die musikalische Lesung „Mein Leben mit Mozart“ im Historischen Ratssaal.

Tickets für das Musikfest Speyer gibt es unter www.staatsphilharmonie.de oder karten@staatsphilharmonie.de. Telefonisch Montag und Freitag 11 bis 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag 11 bis 19 Uhr und Samstag 10 bis 13 Uhr unter 0621 336 73 33.