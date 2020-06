In einer gemeinsamen Pressekonferenz gaben die Stadt Speyer und die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz bekannt, dass das Musikfest Speyer nicht wie ursprünglich geplant stattfinden kann. Trotz der aktuellen Corona-Beschränkungen konnte jedoch ein Alternativ-Programm organisiert werden, das vom 1. bis 5. Juli stattfinden wird. Mit Kammerorchester, Kammermusik, einer musikalischen Lesung und einem Programm für Kinder feiert die jährliche Sommerresidenz in Speyer somit die 7. Auflage des beliebten Musikfests in der Domstadt. Auch Chefdirigent Michael Francis wird einreisen und die Leitung des Eröffnungs- und des Schlusskonzerts übernehmen. Mit Joseph Moog, Sofja Gülbadamova und Katharina Ruckgaber konnten auch für dieses Jahr erstklassige Gäste gewonnen werden. Spielstätten sind die Dreifaltigkeits- und die Gedächtniskirche sowie die Stadthalle.

Aufgrund der Corona-Verordnung sind die Sitzplätze limitiert. Interessenten können sich ausschließlich über das eigens eingerichtete Reservierungsportal unter www.staatsphilharmoniker.de/reservierung oder telefonisch unter 0621 5990929 anmelden. Der Einlass erfolgt ausschließlich nach Vorlage einer Reservierungsbestätigung. Alle Konzerte sind kostenfrei. Am Ausgang wird es jeweils eine Spendenmöglichkeit zur Deckung der Unkosten geben. Darüber hinaus werden auf den Plätzen Spendentickets liegen. Wer möchte, kann auf diesem Weg zusätzlich einen Beitrag an den Freundeskreis der Staatsphilharmonie überweisen.

Tickets, die vor dem 8. Juni für das ursprünglich geplante Programm erworben wurden, behalten keine Gültigkeit. Ticketkäufer können sich zwecks Erstattung des Kartenpreises direkt an die Vorverkaufsstelle wenden, bei der Sie die Karten gekauft haben.