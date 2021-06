Welch ein Konzert, welch ein Zeichen an einem musikalischen Neubeginn mit Live-Konzerten: Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz eröffnete am 30. Juni ihr nis 4. Juli laufendes Musikfest Speyer in der Gedächtniskirche unter Chefdirigent Michael Francis und begeisterte im wahrsten Sinn des Wortes ihr Publikum mit drei phänomenalen Wiedergaben. Brahms’ „Haydn-Variationen“, das Klavierkonzert d-moll KV 466 von Mozart mit dem fulminanten Solisten Joseph Moog und die „Reformations“-Sinfonie von Mendelssohn mit packender Intensität und mitreißender Leidenschaft musiziert. Vor allem faszinierte die Gestaltungskraft von Dirigent und Solist, die gleichsam in jedem Augenblick ein gespanntes Zuhören forderte und mit ganz vielen kongenial ausgearbeiteten Einzelmomenten aufwartete. Erwähnt sei nur das wie aus anderen Welten kommende „Dresdner Amen“ in der Mendelssohn-Sinfonie. Diese erhielt überhaupt eine bewegende Sprachkraft und geistige Tiefe.

Kammerkonzerte, eine musikalische Lesung, ein Kinderstück und ein weiteres Sinfoniekonzert zum Abschluss bringt das Musikfest. Infos unter www.staatsphilharmonie.de.