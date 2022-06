Zum neunten Mal ist vom 29. Juni bis 3. Juli das Musikfest Speyer. Für das Sommerfestival der Deutschen Staatsphilharmonie ist ein vielfältiges Programm geplant.

„Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühn“: Natürlich hat auch Robert Schumann dieses Goethe-Gedicht aus Wilhelm Meister in seinem Opus 98 vertont. In jenem Land wird bekanntermaßen den süßen Leben gefrönt: „La dolce vita“. Das ist auch das Motto des neunten Musikfestes der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz vom 29. Juni bis 3. Juli, bei dem dann Musik von Robert Schumann den Schwerpunkt bildet.

Zitrusfrüchte bestimmen stilisiert die Optik der Festivalplakate – und aparterweise fehlte der Geschmack der Zitronen auf gar nicht unsüße Weise schon beim Pressetermin zur Programmvorstellung im Hof des Hau ses der Kirchenmusik nicht. Eine unerwartete Spende köstlichen Backwerks machte es möglich. Im vergangenen Jahr wurde auch bei den Konzerten das Publikum bedacht. Eshatte für alle Orangen gegeben.

Stadt und Orchester im Einklang

Die Voraussetzungen für animierende musikalische Tage Ende Juni und Anfang Juli sind also wieder gegeben. Staatsphilharmonie-Intendant und Kulturbürgermeisterin Monika Kabs betonten einhellig die gute Zusammenarbeit von Orchester und Stadt bei dem Musikfest, dass für die Staatsphilharmonie der große Fixpunkt in der Endphase der Saison darstellt und bei dem – wie Fehlmann sagte – ein exklusives und ambitioniertes Programm geboten wird.

Das umfasst neben den zwei großen Orchesterkonzerten, bei denen auch in diesem Jahr Chefdirigent Michael Francis am Pult steht, auch wieder ausgesuchte Kammermusikprogramme, gespielt von Ensembles aus dem Orchester, sowie Kinder- und Musikalisch-Literarische Programme. Für diese arbeitet die Staatsphilharmonie mit dem Speyerer Kinder- und Jugendtheater zusammen.

Ein anderer Kooperationspartner ist die Dommusik, die diesmal im Abschlusskonzert in Beethovens „Christus am Ölberge“ mitwirkt. Für Domkapellmeister Markus Melchiori bedeutet diese Zusammenarbeit eine postive Erweiterung des Repertoires und eröffne für alle Beteiligten bei der Dommusik neue Horizonte.

Bahnbrechender Beginn

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Programmgestaltung kann die neunte Auflage des Musikfestes wieder wie gewohnt stattfinden.

Eröffnungs- und Schlusskonzert sind in der Gedächtniskirche Speyer. Zum Start des Festivals unter dem Titel „Bahnbrechend“ steht am 29. Juni um 19.30 Uhr neben Schumanns Sinfonie Nr. 4 d-moll Beethovens Sinfonie Nr. 3, die „Eroica“, auf dem Programm. Artist in Residence ist dieses Jahr zum dritten Mal der Pianist Joseph Moog, der eine langjährige musikalische Freundschaft mit der Staatsphilharmonie pflegt. Beim Schlusskonzert „Herzlichkeit“ am 3. Juli um 18 Uhr interpretiert er Schumanns Konzert für Klavier und Orchester in a-Moll. Im zweiten Teil steht Ludwig van Beethovens einziges Oratorium „Christus am Ölberge“ auf dem Programm, die Solisten sind Ania Vegry, Michael Müller-Kasztelan und Stephan Bootz. Die Chorpartie singt der Domchor Speyer.

Dialog mit der Romantik

„Kreislers Salon“ ist der Titel des Abends am Donnerstag, 30. Juni, 19.30 Uhr, im Alten Stadtsaal. Felix Wulfert, Violine, Sofia von Freydorf, Violoncello, und Asli Kiliç, Klavier, spielen Clara Schumanns Klaviertrio g-Moll op. 17 und Robert Schumanns „Kreisleriana“ op. 16, verbunden mit fünf neuen Kompositionen des Scriabin Code. Das genreübergreifende Ensemble kommt mit Martin Albrecht, Klarinetten, Electronics, Christopher Herrmann, Violoncello, Electronics, Kristof Körner, Schlagzeug, Daniel Prandl, Klavier, und Reinhard Geller, Livebewegtmaler. Dem Komponisten Schumann auf neuartige Weise zu begegnen, ist das Motto der Live-Performance „Schumanns Geist in Kreislers Salon“ von Martin Albrechts Kollektiv „Scriabin Code“. Im Mittelpunkt steht dabei Schumanns Klavierzyklus „Kreisleriana“. Im Dialog wird das Original in fünf Korrespondenzen von den Musizierenden interpretiert, dekodiert und rekomponiert, wodurch ein experimentelles Gesamtkunstwerk entsteht.

Die erste Serenade „Märchenhaft“ bringt am Freitag, 1. Juli, 19.30 Uhr, im Altem Stadtsaal mit Alexandra Obermeier, Klarinette, Paul Werba, Viola, und Johannes Obermeier, Klavier, Robert Schumanns Märchenerzählungen op. 132, Jörg Widmanns „Es war einmal.../Once upon a time“ (angelehnt an die Märchenerzählungen von Robert Schumann), Max Bruchs acht Stücke op. 83 in Auswahl und Mozarts Kegelstatt-Trio KV 498.

„Mehr als Träumerei“

Zwei epochale Werke der Kammermusik erklingen bei der zweiten Serenade „Romantisch“ am Samstag, 2. Juli, 19.30 Uhr, im Alten Stadtsaal mit Yi-Qiong Pan und Marcus Diehl, Violine, Stella Sykora-Nawri, Viola, Kristina Diehl, Violoncello, und Sae-Nal Lea Kim, Klavier, wenn Johannes Brahms’ Klavierquintett f-Moll op. 34 und Robert Schumanns Klavierquintett Es-Dur op. 44 auf dem Programm stehen.

Für die musikalische Lesung und das Kinderkonzert ist erneut Matthias Folz vom Kinder- und Jugendtheater Speyer federführend. In der Lesung „Mehr als Träumerei“ am 3. Juli um 11 Uhr im Kinder und Jugendtheater rückt er die romantischen Liebesbriefe zwischen Clara Wieck und Robert Schumann in den Mittelpunkt. Matthias Folz wird als Sprecher mit. Hanna Mangold, Flöte, Eric Trümpler, Violoncello, und Heike Schuhmacher, Klavier, spielen Robert Schumanns Kinderszenen op. 15 einer Bearbeitung von Tristan Murail für Klavier, Cello und Flöte.

Beim Kinderkonzert „Ein König zu viel“ für alle Menschen ab vier Jahren am 2. und 3. Juli jeweils um 15 Uhr im Kinder und Jugendtheater stehen ebenfalls Robert Schumanns „Kinderszenen“ in dieser Bearbeitung im Fokus. Von Matthias Folz stammt die Inszenierung des dazu gespielten Kinderstücks. Hanna Neuhaus ist für die Projektionen, Peter Weigel für die Tonaufnahmen und Nicole Schneider für die Kostüme zuständig. Wie Matthias Folz erklärt, hat er das 2013 uraufgeführte Kinderstück „Ein König zu viel“ von Gertrud Pigor, der Schwester von Kabarettist Thomas Pigor, neu mit Schumanns „Kinderszenen“ verknüpft. Das Stück erzählt von zwei Königen, die es auf eine einsame Insel verschlägt, wo sie jetzt untereinander ausmachen müssen, wer hier jetzt der „Bestimmer“ sein darf.

Info

