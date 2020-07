Was lange kaum möglich schien, wurde am Mittwoch, 1. Juli, um 18.30 Uhr in der Speyerer Gedächtniskirche Wirklichkeit: Das bis 5. Juli laufende Musikfest Speyer der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat begonnen. Es ist eines der wenigen Musikfestivals, die in diesem Jahr mit der geplanten Zahl von Konzerten stattfinden können. Von dem zunächst geplanten großen Beethoven-Fest ist zwar kaum etwas möglich geworden, aber mit einem weitgehend neuen Programm gibt es nun fünf Tage lang doch das vor wenigen Wochen schier unwahrscheinliche bunte Live-Musikfest mit größeren oder kleineren Gruppen des Orchesters, das in der zu Ende gehenden und wegen Corona-Lockdown so absolut ungewöhnlichen Saison seinen 100. Geburtstag gefeiert hat.

Für die am Ende doch noch möglichen Live-Konzerte kam Chefdirigent Michael Francis eigens aus den USA in die Pfalz und steht nach der notwendigen Quarantäne wieder vor Teilgruppen des Orchesters. Zwei Programme wurden erarbeitet und wurden und werden in Speyer zu hören sein. Im ersten mit dem Titel „Vorbild“ trat in der Gedächtniskirche in Speyer eine reine Streicherbesetzung mit 15 Musikerinnen und Musikern bei Benjamin Brittens Variations on a Theme of Frank Bridge, op. 10, und der beliebten Serenade C-Dur, op. 48, von Peter Tschaikowsky auf.

Die animierende Spielfreude und Virtuosität, der einschmeichelnde Klang sowie die Intensität im Vortrag der staatsphilharmonischen Streicher begeisterten das Publikum in Speyer. Michael Francis war ein absolut mitreißender und überlegener Gestalter der Musik seines Landsmanns Britten und der emphatischen Tschaikowsky-Serenade.

Es war trotz kleiner Besetzung schon zum Auftakt ein wahres Orchesterfest und das lange vermisste authentische und sinnlich unmittelbare Erleben von Musik.

Info

http://www.staatsphilharmoniker.de