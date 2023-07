Das Musikfest Speyer der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz war bei der zehnten Auflage ein großer Erfolg . Einen schönen Akzent setzte auch die musikalische Lesung.

Das Musikfest der Staatsphilharmonie war ja in diesem Jahr nicht zuletzt ein Mozartfest – und es brachte als sehr passendes Programm in diesem Rahmen die traditionelle musikalische Lesung in Kooperation mit dem Speyerer Kinder- und Jugendtheater unter dem Motto „Leben mit Mozart“. Titel und Texte waren aus dem Buch von Éric-Emmanuel Schmitt. Dieses ist weit mehr als die „Herzensergießung“ eines Mozartverehrers, nein, es sind autobiografischen Erzählungen und imaginäre Briefe an Mozart vor dem Hintergrund existenzieller Erfahrungen. Und damit war die musikalische Lesung wenige Stunden vor der sagenhaften Aufführung des Requiems im Abschlusskonzert ein wichtiges Präludium zu der Erkenntnis, dass es kaum eine andere Musik gibt, die unser Leben nicht nur reicher macht, sondern die darüber hinaus derart große Wirkungen auf unser Seelenleben, unser körperliches Wohlbefinden, unseren Geist und unsere Humanität in einem universellen Sinn hat.

„Leben mit Mozart“

Matthias Folz, Leiter des Kinder- und Jugendtheaters, hatte sehr geschickt wichtige Passagen des Buches für seine Rezitation ausgewählt, natürlich den für das Verständnis so wesentlichen Anfang mit der „Lebensrettung“ durch eine Arie aus „Figaros Hochzeit“. Andere Passagen, die zu weit geführt hätten, sparte er aus. Für die erfüllte Stunde der Lesung war es eine konzentrierte und sehr lebendig vorgetragene Essenz des unbedingt lesenswerten Buches.

Jetzt im Historischen Ratssaal hörte man die erwähnte Musik live, man musste sich nicht die Stücke über Tonträger zusammensuchen. Zwei Mitarbeiterinnen bei der Staatsphilharmonie, Viola Elges als Sopranistin, und Heike Schuhmacher am Klavier, waren die Ausführenden und boten im mehrfachen Sinne sehr stil- und stimmungsvolle Wiedergaben. Die schon erwähnte Arie „Dove sono“ aus dem „Figaro“ wurde von Viola Elges mit ausdrucksvollen Gesangslinien und erlesenem Ton gesungen, auch als Cherubino (Arie aus dem ersten „Figaro“-Akt) und Pamina aus der „Zauberflöte“ (Duett mit einem hier rein instrumentalen Papageno) machte sie die Gefühlstiefe der Musik spürbar. Das gelang ihr auch beim „Ave verum“, das ja ein Chorstück ist und bei dem sie die Oberstimme sang, Heike Schuhmacher am Klavier die anderen Stimmen spielte. Die Pianistin war beim Adagio aus dem Klarinettenkonzert und dem berühmten zweiten Satz aus dem Klavierkonzert C-Dur KV 467 auch vorzüglich die Solistin und das Orchester in einem.

„Die Zufriedenheit“

Am Ende der Musikfolge stand sehr sinnfällig das Lied „Die Zufriedenheit“ KV 473 nach dem Text von Christian Felix Weiße. Als Zugabe musizieren Viola Elges und Heike Schuhmacher passend dazu Mozarts Goethe-Vertonung „Das Veilchen“ KV 476. Es war eine gelungene und einfühlsame Stunde mit und zu Mozart – und ein schöner Akzent in diesem Musikfest.

Acht Konzerte standen in fünf Tagen beim Musikfest Speyer auf dem Festivalprogramm. Davon waren fünf ausverkauft. Mit knapp 2.000 verkauften Karten lag die Auslastung bei über 90 Prozent und verzeichnete einen Zuwachs im Vergleich zum letzten Jahr von mehr als 13 Prozent. Das elfte Musikfest Speyer findet vom 3. bis 7. Juli 2024 statt. Schwerpunkt ist dann Musik von Mendelssohn. Doch auch Mozart gibt es wieder, das oben erwähnte Klavierkonzert C-Dur KV 467, natürlich mit Joseph Moog.

Mozart im Welterbe mit Franco Fagioli

Am Abend vor der musikalischen Lesung gab es in der anderen deutschen Stadt mit Welterbe seit 1981 ein Mozart-Konzert, das wie eine Ergänzung und Bestätigung der Matinee zu Éric-Emmanuel Schmitt wirkte. Dort gab es die andere Arie, „Voi che sapete“, des Cherubino aus Mozarts „Figaro“ und die Motette „Exsultate, jubilate“ KV 165, in deren wunderschöner A-Dur-Arie die Gottesmutter angerufen wird, unter anderem mit dem Satz „Du, stille die Leidenschaften, unter denen das Herz seufzt.“ Und genau das tut in dieser Arie Mozart mit seiner Musik. Und sie tut es ganz besonders, wenn sie so kongenial gesungen wird, wie es in diesem Fall geschah.

Zeitgleich mit dem Speyerer Musikfest als Mozartfest ging in Würzburg das dortige Mozartfest zu Ende, das vor allem in der Residenz stattfindet (www.mozartfest.de). Dieser Bau von Balthasar Neumann, der in Bruchsal auch für den Speyerer Fürstbischof tätig war, ist wie der Speyerer Dom seit 1981 Unesco-Weltkulturerbe. Die betreffenden kirchenfürstlichen Bauherren waren Brüder.

Atemberaubende Virtuosität

1981 ist auch das Geburtsjahr des argentinischen Countertenors Franco Fagioli, der jetzt im Kaisersaal der Würzburger Residenz sein aktuelles Mozart-Programm mit dem Kammerorchester Basel unter Daniel Bard präsentierte. Franco Fagioli sang neben der Cherubino-Arie als Zugabe und anderen Arien aus „La finta giardiniera“, „Lucio Silla“, „La clemenza di Tito“ und „Davidde pentitente“ eben auch „Exsultate, jubilate“.

Das heute vor allem von Sopranistinnen gesungene Werk, das vor 250 Jahren entstanden ist, wurde in der Tat für einen Sänger geschrieben, für den Kastraten Venanzio Rauzzini, der in Mailand auch der erste Cecilio in Mozarts „Lucio Silla“ war. Der Countertenor Franco Fagioli ist in der Lage, die teilweise sehr hoch liegenden Partien zu singen, die Mozart für Kastraten geschrieben hat – und er tut das mit einer atemberaubenden Virtuosität und sagenhaften Gesangskultur. Allein die ausdrucksvolle Phrasierung in der angesprochenen Arie „Tu virginum corona“ war überragend.

Die Hochzeit der Kaiserin Beatrix

Nicht minder verblüffte sein Vortrag der beiden Arien des Sesto aus „La clemenza di Tito“, darunter der mit obligater Soloklarinette und brillanten Koloraturen, und der anderen Gesangsstücke. Natürlich weiß niemand, wie die Kastraten damals wirklich gesungen haben. Aber in der Verbindung einer hochsubtilen Kunst des Singens mit einer jeden Ton individuell und beredt formenden Ausdruckshaltung beschert uns Franco Fagioli heute ein lange für unvorstellbar gehaltenes Mozarterlebnis.

Mit Orchesterwerken von Joseph Martin Kraus, dem „Odenwälder Mozart“, und der kleinen g-moll-Sinfonie von Mozart KV 183 glänzte das Kammerorchester Basel, von Daniel Bard am ersten Pult geleitet, auch in seinen rein instrumentalen Teilen.

Übrigens: Im Kaisersaal der Würzburger Residenz hat der Maler Tiepolo die Hochzeit der Beatrix von Burgund mit Kaiser Barbarossa ins Bild gesetzt. Jene Kaiserin Beatrix hat ihre letzte Ruhestätte im Speyerer Dom.