Es fand auch in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 statt: das Musikfest der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Speyer. Mit mal mehr, mal weniger abgeändertem Programm. Zum Schluss gab es in diesem Jahr eine furiose Wiedergabe der fünften Sinfonie von Beethoven unter Leitung von Chefdirigent Michael Francis. Wer derzeit auf der Seite staatsphilharmonie.de nachschaut, erfährt, dass am 29. Juni 2022 das nächste Speyerer Musikfest just mit Beethovens „Eroica“ unter Michael Francis beginnen wird. Dazu gibt es Schumanns Klavierkonzert mit dem Solisten Joseph Moog. Schumann und Beethoven sind auch für das Schlusskonzert am 3. Juli geplant: mit der vierten Sinfonie Robert Schumanns und Beethovens Oratorium „Christus am Ölberge“, bei dem der Domchor singt. Dieses Stück ist wenig bekannt, aber sehr interessant. Es passt übrigens optimal nach Speyer, denn südlich vom Dom ist die Szene am Ölberg plastisch nachgebildet. Dieser Ölberg war einst Teil des Domkreuzgangs und wurde im 19. Jahrhundert mit Skulpturen von Gottfried Renn neu gestaltet. In Beethovens Musik werden diese Figuren also gleichsam tönend lebendig.

Für den 29. Januar 2022 ist übrigens in der Dreifaltigkeitskirche ein weiteres staatsphilharmonisches Konzert unter Elias Grandy angekündigt. Passend zur Jahreszeit erklingt dann unter anderem Tschaikowskys erste Sinfonie „Winterträume“.