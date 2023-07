Die Kreissparkassenstiftung Kusel vergibt seit einem Jahr Stipendien für Instrumentalunterricht an Schüler. Die konnten sich vor wenigen Tagen bei einem Konzert präsentieren und zeigen, welche Früchte das Üben trägt.

Im vergangenen Jahr fand die erstmalige Vergabe von Musikstipendien der Kreissparkassenstiftung Kusel statt. Vorausgegangen war eine Umfrage unter den weiterführenden Schulen des Kreises im pädagogischen Beirat, in dem die Stiftung mit den Schulen zusammenarbeitet – darunter die Realschule plus in Kusel und das Siebenpfeiffer-Gymnasium. Ziel war es herauszufinden, auf welche Weise Musikschüler gefördert werden können. Das Ergebnis: 30 Stipendien in Höhe von jeweils 600 Euro – das entspricht einem Jahr Musikunterricht. Die Schulen reichten Kandidatenvorschläge ein, der Stiftungsrat entschied über die Vergabe.

Konzert der Stipendiaten

Anfang der Woche veranstaltete die Kreissparkasse ein Konzert mit geförderten Jungtalenten. Insgesamt 14 Stücke wurden von 20 Schüler vorgeführt – mit einem bunten Mix an Instrumenten, vom Klavier bis zur Gitarre, von der Posaune bis zur Trompete.

Die Stückauswahl war vielfältig: von „Over the Rainbow“ bis zu den Soundtrack-Nummern „Time“ (Hans Zimmer) und „Die fabelhafte Welt der Amelie“. Klassische Nummern wie Beethovens „Für Elise“ fehlten nicht. Auch im Ensemble wurde das Gelernte präsentiert. Martina Stuppy vom Vorstandssekretariat der Kreissparkasse erklärt: „Ein paar Schulen haben Unterricht für eine Instrumentengruppe organisiert. Auf diese Weise konnten mehr Schüler von den Förderungen profitieren.“

Klavier beliebter als Keyboard

Solche Förderungen seien wichtig, erklärt Thomas Germain, Leiter der Musikschule „Kuseler Musikantenland“. Seine Schule habe besonders profitiert. Die Stipendiaten durften sich eine Musikschule aussuchen. Germain: „Corona hat vieles kaputt gemacht.“ Da sei die Unterstützung wichtig gewesen.

Grundsätzlich sei es schwerer geworden, jüngere Generationen vom Instrumentenspielen zu begeistern. „Mittlerweile gibt es mehr Qualität und weniger Quantität“, erklärt Germain. Was derzeit populär ist? Das Saxofon ist bei Jüngeren angesagt, dazu das Schlagzeug oder die E-Gitarre. Anders als vielleicht gedacht, wird das normale Klavier dem Keyboard vorgezogen. „Das liegt an der Klangqualität. Da ist das Klavier attraktiver“, sagt Germain.

Interessen verändern sich

Für die elektrische Gitarre entschieden hat sich Yannik Hübner von der Realschule plus. Der 15-Jährige spielte beim Konzert „Sweet Child o’ mine“ von Guns n’ Roses – als Begleitung zu vom Handy abgespielter Hintergrundmusik. „Seit drei Jahren spiele ich schon“, berichtet Yannik nach seinem Auftritt. Dass das Instrumentenspiele in seiner Altersgruppe nachlässt, beobachtet Hübner ebenfalls. „Es gibt nicht mehr so viele, die sich dafür interessieren.“ Die Gründe sieht er bei Corona und auch in Veränderungen der Musik allgemein. „Da wird nicht mehr bei jedem Lied jeder Musikgeschmack getroffen.“

Ob er weiter E-Gitarre spielen möchte? Auf jeden Fall. Sein großes Vorbild: der Musiker Slash von der Band Guns n’ Roses – na, wenn das kein Zufall ist.

Die Kreissparkassen-Stiftung will mit der Förderung junger Musiker weiter machen: Im kommenden Jahr wird die dritte Runde gefördert.