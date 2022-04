Breakdance und Hip-Hop sind die Leidenschaft von Marco Vallone gewesen. In Speyer konnte der 41-Jährige damit jedoch nicht Fuß fassen. Er ging nach Zürich, mittlerweile lebt er in Berlin. Er hat viel durchlebt, bevor sich plötzlich eine neue Tür für ihn aufgetan hat.

Nur wenige Tage ist Marco Vallone auf Kurzbesuch in seiner Heimat Speyer gewesen. Entspannt zurückgelehnt genießt er das Treiben im Zentrum vom Freisitz des „Maximilian“ aus. Vor ihm steht ein Pfefferminztee mit frischer Limette. Seit 4 Uhr morgens ist der 41-Jährige auf den Beinen. Sein Blick ist wach. Doch das ist nicht immer so gewesen.

„Wir das Leben so ist: Man probiert alles aus, Drogen und Alkohol“, sagt der Mann, in dessen Adern italienisches Blut fließt. Er spricht von seiner Vergangenheit, erzählt aber nicht viel. „Ich lebe im Hier und Jetzt“, betont er gegenüber der RHEINPFALZ. Dabei hat Vallone unter seinem Künstlernamen „New Flash“ einiges vorzuweisen gehabt.

Autogramme auf der Hauptstraße gegeben

Schon 2012 fragten Jugendliche mitten auf der Straße in Speyer Vallone nach Autogrammen. Im gleichen Jahr bereitete er sich auf das Durchstarten in Deutschland und im Ausland vor. Drei Jahre später sah er sich selbst auf dem besten Weg in seinem neuen Lebensmittelpunkt Zürich. „New Flash ist jemand, der aus der Musik Kraft schöpfen kann“, sagte Vallone damals. Die fehlte ihm, um aus dem Hamsterrad des Rauschmittelkonsums endgültig herauszukommen. In Berlin wollte er es schaffen.

„Ich habe nicht alles bereut. Aber das war nicht der richtige Weg“, sagt Vallone heute rückblickend auf diese Zeit. In seinem blütenweißen Sweat-Anzug, mit dem langen Bart und den zurückgekämmten Haaren zieht er die Blicke anderer Menschen auf der Speyerer Straße auf sich. Den richtigen Weg hat der Musiker und Tänzer vor drei Jahren für sich gefunden, erzählt er. „Da habe ich zum ersten Mal bei Jesus angeklopft.“ Der Glaube habe ihn zwar stets begleitet, aber: „Er war nie so vollkommen.“

Mit dem Einzug in das Selbsthilfehaus mit dem passenden Namen „Phönix“ in der deutschen Hauptstadt hat sich Vallones Persönlichkeit verändert, sagt er selbst. „Was ganz wichtig ist: Bei sich zu sein. Das ist das A und O im Leben“, unterstreicht er. Raus aus dem Ego-System lautet sein Appell. Für Vallone selbst bedeutete das: „Ich habe mein altes Ego weggeräumt. Mein neues Ich ist Gott.“

Neues Album am Ostersonntag veröffentlicht

Künstlerisch hat Vallone diesen neuen Weg umgesetzt. Ganz Berlin wurde zu seiner Bühne, erzählt er. „Ich bin nur mit einer Kamera losgezogen, den ganzen Sommer lang. Alles, was es zu sehen gibt, habe ich eingefangen. Das war wie eine Erweckung“, sagt Vallone. Keine Show, echte Geschichten zeige das Video, das mit Techno-Musik unterlegt ist. „Ein Mann mit einem Stock, der über eine Brücke ging, sah aus wie ein Hirte“, so Vallone. Voller Zeichen und Symbole sieht der Künstler das Leben.

„Das Leben ist wie ein Spiel. Wenn man erst mal verstanden hat, wie es geht, kann man durchgehen wie im Schlaraffenland“, sagt Vallone. Selbstbestimmt sieht er sich nicht: „Ich lasse mich führen. Wie es weitergeht, entscheidet Gottes Plan.“ Von seinem Album „Phoenix Resurrection“ habe niemand gewusst. Jetzt ist es mit 23 Songs – exakt am Ostersonntag zur Auferstehung des Herrn – auf den Markt gekommen, kann online gestreamt und gekauft werden.

Vallone betrachtet die Welt nun als Bühne. „Ich habe das Kind in mir zurückgeholt. Erwachsene haben viel Schrott in ihren Gedanken“, meint er. Eine Frau mit Kinderwagen geht an seinem Tisch vorbei. „Willkommen auf der Erde“, begrüßt der Mann in Weiß das Neugeborene. Seine Botschaften will er verbreiten. Auch in der Öffentlichkeit. Ein Stück des alten Lebens ist doch noch da.