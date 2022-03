Der Mannheimer Schlagzeuger Christian Huber und der Heidelberger Gitarrist und Trompeter Jörg Teichert wurden am Montag Opfer eines Verkehrsunfalls auf der A8. Wie die Polizei Pforzheim mitteilt, verstarben die beiden 41-Jährigen noch am Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhren die beiden Musiker Richtung Stuttgart, als vor ihnen ein Sattelzug bremsen musste. Ein beladener Autotransporter hinter ihnen sei auf ihr Auto aufgefahren und habe es gegen den Sattelauflieger geschoben.

Die beiden Musiker waren feste Größen in der Metropolregion, beide sehr aktiv in vielen verschiedenen Projekten und Stilrichtungen. Gemeinsam spielten sie unter anderem im Black Project Jazzrock, machten zusammen Blues mit Frecklesnake und Groovejazz mit Matchtape.

Großer Verlust

Jörg Teichert wurde in Heidelberg geboren, lernte Waldhorn und machte klassische Musik. Parallel dazu brachte er sich das Gitarrenspiel bei. Er studierte in Mannheim Jazzgitarre und Komposition. Nach dem Studium befasste er sich mit den verschiedensten Musikstilen, von Blues und Folk bis zu Jazz von New Orleans bis Modern. Er spielte Slidegitarre, Mandoline und entdeckte auch die Blasinstrumente wieder: Im Klezmer Quartett Heidelberg blies er Trompete. Mit Erwin Ditzner hatte er das Duo Red & Grey.

Christian Huber begann das Schlagzeugspiel als Autodidakt. Er studierte Jazz in Freiburg und Mannheim. Er gehörte zu Peter Lehels New Quartett und Thomas Sifflings Flow, spielte mit im Judith Goldbach Quartett und war mit Matthias Debus Gründer des Black Project. Auch in Sachen Theatermusik war er sehr gefragt, arbeitete regelmäßig in Heidelberg, Koblenz und am Nationaltheater Mannheim. Huber engagierte sich auch im Mannheimer Verein Livekultur, den er 2016 zusammen mit Nadja Peter gründete. Im Lockdown organisierte der Verein das Projekt MC² mit Streamingkonzerten.

Beide Musiker waren in der Szene und beim Publikum sehr bekannt und geschätzt, ihr Tod ist ein großer Verlust.