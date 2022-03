Am Sonntag, 6. März, um 18 Uhr findet ein musikalisches Friedensgebet in der Auferstehungskirche statt. „Ich könnte mir vorstellen, dass es aus gegebenem Anlass eine sehr dichte, berührende Veranstaltung wird“, sagt Pfarrer Uwe Weinerth von der Auferstehungskirche. Der junge, engagierte Kirchenmusiker Wilhelm Balk wird die Missa Brevis oder Organoedia von Zoltán Kodály und die Missa Corona von Johannes Matthias Michel aufführen. Kodálys Missa Brevis ist in den Wirren des Zweiten Weltkrieges in Budapest entstanden. Michels Missa Corona entstand aus aktuellem Anlass im Jahr 2020. Die Stücke werden in Kleinstbesetzung Orgel und Sopran im Wechsel aufgeführt, unterbrochen von kurzen Impulstexten zur aktuellen Situation. Für das musikalische Friedensgebet gilt die 3 G Regelung. Geimpft, Getestet oder offizieller Schnelltest.