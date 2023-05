Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gastspiele der Bezirkskantoren der Landeskirche in Speyer bei den Musikalischen Abendandachten in der Gedächtniskirche gehen in eine neue Runde. Dabei waren und sind aparte programme zu hören.

Am Sonntag, 25. Juli, 18 Uhr, spielt der Frankenthaler Bezirkskantor und Organist Eckart Mayer. Er sammelte erste kirchenmusikalischen Erfahrungen, beeinflusst durchs Elternhaus, als Bläser im Posaunenchor