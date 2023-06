Teil des Musikfestes der Staatsphilharmonie ist am Sonntag eine musikalische Lesung im Historischer Ratssaal. Matthias Folz liest. Für die Musik sind die Sopranistin Viola Elges und Heike Schuhmacher am Klavier zuständig.

Probenbesuch im Historischer Ratssaal in Speyer. Am Ort der Aufführung der szenischen Lesung am 2. Juli um 11 Uhr im Rahmen des Musikfestes Speyer der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz musizieren die Sopranistin Viola Elges und Heike Schuhmacher am Klavier die Musikstücke für diese Veranstaltung.

Als ich die Tür öffne, sind beide gerade bei der Arie „Dove sono i bei momenti“ der Gräfin aus dem dritten Akt der Mozart-Oper „Le nozze di Figaro“ (Die Hochzeit des Figaro). Nebenbei: In Speyer ist das Original eher selten zu hören. Die Vorlage für die Melodie des langsamen Teils erklingt im Dom immer wieder mal, sie entstammt dem Agnus Dei der Krönungsmesse.

Überleben mit Mozart

Zurück in den Historischen Ratssaal. Wenn es um ein Programm zum Thema „Leben mit Mozart“ geht, das ebenso gut „Überleben mit Mozart“ heißen könnte, dann gibt es wahrlich kaum ein passenderes Stück des Meisters als dieses Arien-Wunder. Das hat der französische Autor Éric-Emmanuel Schmitt (auch) so erlebt.

Es ist nämlich das erste Stück Mozarts, das er in seinem Buch „Mein Leben mit Mozart“ erwähnt. Als pubertierender und mit Welt und Leben hadernder Jüngling ist er eher zufällig dieser Arie begegnet – und er war mit einem Schlag geheilt und fasste neuen Lebensmut. Wer ebenso fühlt, weiß: Das ist wahrlich keine Fiktion.

Als Matthias Folz, der Leiter des Speyerer Kinder- und Jugendtheaters, die Aufgabe übernahm, eine musikalische Lesung zum Musikfest mit Schwerpunkt Mozart zu konzipieren, „kämpfte“ er sich, wie er sagt, durch die vielen Briefe, die von Mozart erhalten sind, fand so recht keine Lösung für ein Programm. Dann aber entdeckte er Éric-Emmanuel Schmitts Buch – und alles war klar.

„Klingendes Klassenzimmer“

Am Sonntag wird er auch diesem Text lesen, der in der Hauptsache imaginäre Briefe an Mozart beinhaltet. Und dazu erklingen die entsprechenden Stücke. Ausgeführt werden sie von zwei Mitarbeiterinnen der Staatsphilharmonie, die dafür teilweise oder ganz ihr eigentliches Arbeitsgebiet erweitern. Heike Schumacher arbeitet in der Abteilung Musikvermittlung, organisiert viel, geht aber auch bei der Aktion „Klingendes Klassenzimmer“ mit Orchestermitgliedern in Schulen (in Speyer war sie damit auch schon) und begleitet diese dann am Klavier. Und sie spielt auch Klavier bei den Gemeinschaftsprojekten der Staatsphilharmonie mit dem Kinder- und Jugendtheater in Speyer, wo sie schon in vier Produktionen dabei war. Beim Klavierunterricht ganz in Domnähe in Speyer hatte sie ihren ersten Kontakt mit Mozarts Musik.

Für Viola Elges war ein Besuch der „Zauberflöte“ schon als Kind die erste Begegnung mit Mozart und der Ansporn, sich intensiv der Musik zu widmen. Viola Elges ist bei der Staatsphilharmonie Assistentin in der Orchesterbibliothek. Eine andere berufliche Aufgabe ist die Pressearbeit für die Schwetzinger SWR Festspiele.

Singen als Leidenschaft

Doch über diese Aufgaben hinaus ist das Singen ein drittes Standbein und eine große Leidenschaft von ihr. Viola Elges hat Musikwissenschaft in Heidelberg studiert und privat Gesangsunterricht genommen. Sie ist von Mannheim aus als freischaffende Sängerin gefragt, sang schon am Nationaltheater oder der Musikbühne Mannheim, aber auch mehrfach in der Pfalz, zum Beispiel in Neustadt.

Eigentlich sei sie Koloratursopran, sagt sie, doch bei der musikalischen Lesung am Sonntag singt sie auch andere Stimmfächer, wenn sie in den Mozart-Werken zu Schmitts Buch vorkommen. Manchmal übernimmt dann bei Duetten auch Heike Schuhmacher die zweite Gesangsstimme, so wie sie bei Konzertstücken Orchester- und Solopart spielt.

Termin

„Mein Leben mit Mozart“: Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr, Speyer, Historischer Ratssaal. Viola Elges, Sopran, Heike Schuhmacher, Klavier, Matthias Folz, Konzept und Lesung. Es erklingen Werke von Mozart zu Texten aus Éric-Emmanuel Schmitts autobiografischem Buch „Mein Leben mit Mozart“.

Info

Tickets für das Musikfest Speyer unter www.staatsphilharmonie.de oder karten@staatsphilharmonie.de. Telefonisch Montag und Freitag 11 bis 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag 11 bis 19 Uhr und Samstag 10 bis 13 Uhr unter 0621 336 73 33.