Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

PalatinaKlassik widmet sein erstes öffentliches Konzert am 28. Juni in St. Otto dem verstorbenem Alt-Bischof Anton Schlembach, der am Mittwoch im Dom zu Grabe getragen wurde. Ein Programmpunkt wird deshalb neu hinzukommen.

Bei dem ersten PalatinaKlassik-Konzert nach dem Lockdown am Sonntag, 28. Juni, um 16 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Otto in Speyer-West spielt das PalatinaKlassik-Barockensemble mit Robert Frank und