Ab Pfingsten starten wieder die Gottesdienste in der Speyerer Gedächtniskirche und am 30. Mai starten die Musikalischen Abendandachten in den protestantischen Kirchen Speyers wieder.

Am Sonntag um 10 Uhr predigt die neue Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, Dekan Markus Jäckle hält die Liturgie. Den Kantorendienst übernehmen Mitglieder der Speyerer Kantorei mit alten und neuen Weisen, ebenso am Pfingstmontag um 10 Uhr, diesen Gottesdienst hält Dekan Jäckle alleine.

Ebenso starten die Musikalischen Abendandachten in den protestantischen Kirchen Speyers wieder, Sonntag abends um 18 Uhr – mit einem „Dreisprung“ in der Dreifaltigkeitskirche Speyer.

Dreimal steht der reizvolle Klang des Cembalos im Vordergrund: Am 30. Mai um 18 Uhr spielt Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger Werke für Cembalo solo, die Suite in a-moll von Johann Caspar Ferdinand Fischer, sowie die zweite englische Suite von Bach, dazwischen singt Simone Pepping pfingstliche Lieder aus Bachs „Schemelli-Gesangbuch“. Die Lesungen hält der „Haus-Prädikant“ der Dreifaltigkeitskirche Henri Franck.

Am 6. Juni um 18 Uhr spielt in der Dreifaltigkeitskirche der gebürtige Mannheimer und jetzige Professor für Cembalo in Karlsruhe, Kristian Nyquist, die „Goldberg-Variationen“ von Bach. Dieses Werk wird er eine Woche später auf Einladung der Franz-Liszt-Akademie auch in Budapest spielen. Die Lesungen hält Kirchenpräsident in Ruhe Eberhard Cherdron.

Nyquist und Sattelberger musizieren übrigens auf einem Sassmann-Cembalo, nach dem Vorbild von Christian Zell 1728 gebaut.

Am 13. Juni um 17 und 20 Uhr findet dann erstmals wieder ein Konzert mit Eintritt statt: Es erklingen in der Dreifaltigkeitskirche „(Neo)Barocke Kostbarkeiten“ mit Werken von Bach, Vivaldi und Respighi. Unter Robert Sattelberger am Cembalo musizieren Sarah Kaufmann, Juliane Sauerbeck, Peter Jutz sowie das Heidelberger Kantatenorchester.

Drei Tage vorher, am 11. Juni, sind als Ersatz zur Kulturnacht Kurzkonzerte in der Dreifaltigkeitskirche (mit Christine und Stephan Rahn) sowie in Gedächtniskirche (mit „Jimi Herings Retscher Experience und Robert Sattelberger“) geplant. Danach sind weitere Sonntags-Andachten mit pfälzischen Kantoren in der Gedächtniskirche geplant.