Eine Musikalische Andacht zum Marienmonat Mai ist am Sonntag, 30. Mai, 16 Uhr, in der Kirche St. Otto in Speyer-West. Musikalisch wird sie gestaltet von PalatinaKlassik, das damit sein Jahresprogramm beginnt.

Pläne für viele weitere musikalische Aktivitäten in diesem Jahr haben Leo Kraemer, der künstlerische Leiter von PalatinaKlassik, und der Vorsitzende des Vereins, CDU-Landtagsabgeordneter Michael Wagner, schon. Von der Pandemielage hängt ab, was davon realisiert werden kann.

Bei der Musikalischen Andacht am Sonntag erklingen auf der Orgel von Johann Sebastian Bach die Choralfantasie „Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist“ und die Fantasie g-Moll. Weiter werden Georg Philipp Telemanns Sonata für Quartett A-Dur sowie Antonio Vivaldis Konzert für zwei Violinen, Streicher und Basso continuo a-Moll und „Der Sommer“ aus dessen „Vier Jahreszeiten“ musiziert.

Offiziant ist Diakon Paul Nowicki. Es spielt das PalatinaKlassik-Barockensemble mit Robert Frank, Violine, Susanne Phieler, Violine, und Stephanie Phieler, Viola, sowie Michael Steinmann, Violoncello. Leo Kraemer hat die Leitung und spielt Cembalo und Orgel.

Leo Kraemer, der vormalige langjährige Domorganist und -kapellmeister am Dom, wurde vor ziemlich genau 50 Jahren, im Mai 1971 zum Domorganisten am Dom zu Speyer berufen. Der 1944 im Saarland geborene Musiker folgte damals auf Ludwig Doerr, dessen Meisterschüler er an der Musikhochschule in Saarbrücken gewesen war. Kraemer war ab 1990 auch Domkapellmeister, beide Ämter hatte er dann bis 2009 inne.

Der Link zur Anmeldung ist https://www.jesaja.org/events/rQ0RDusKn9cABo7Q