Am Samstag, 10. Juli, 19.30 Uhr, lädt der Komponist Helge Burggrabe gemeinsam mit einem Vokalensemble der Dommusik unter Domkapellmeister Markus Melchiori zu einer Musikalischen Andacht ein: Gesungen werden Teile des „Hagios“-Liederzyklus, mit dem Burggrabe die alte Gesangs-Tradition der Klöster in neuer Weise fortführt, lebendig und kraftvoll oder in die Meditation und Stille führend.

Es ist ein Abend des „gesungenen Gebetes“ mit ermutigenden Impulsen in diesen besonderen Zeiten, ein Abend, der dem Heilige (altgriechisch: Hagios) Raum eröffnet, der miteinander verbindet. Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Voranmeldung ist notwendig über www.dommusik-speyer.de/konzerte. Zudem wird die Andacht auch per Live-Stream auf den YouTube- und Facebook-Kanälen der Dommusik und des Musikers Helge Burggrabe übertragen. „Hagios ho Theos“ (Heilig bist du, Gott) – so beginnt ein Gebetsgesang der orthodoxen Liturgie.

Inspiriert durch das altgriechische Wort Hagios für das „Heilige“, das Nicht-Nennbare, auf das alle Religionen ausgerichtet sind, entwickelt Burggrabe einen Liederfundus, der die alte Gesangs-Tradition der Klöster und Gemeinschaften wie Taizé in neuer Weise fortführt. Entstanden sind zwei Zyklen mit ein- bis vierstimmigen Gesängen, die das Heilige umkreisen wie „gesungene Gebete“, lebendig und kraftvoll oder in die Meditation und Stille führend.

Im Speyerer Dom wurde bereits Helge Burggrabes Oratorium „Stella Maris“ aufgeführt.