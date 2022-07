Die im Lockdown ins Leben gerufene Reihe „Musiker aus der Nachbarschaft“ in St. Gangolf in Dudenhofen wird auch im zweiten Halbjahr 2022 fortgesetzt.

Die im Lockdown ins Leben gerufene Reihe „Musiker aus der Nachbarschaft“ in St. Gangolf in Dudenhofen trifft auch im Jahr 2022 nach wie vor ein Bedürfnis nach Unterhaltung mit anspruchsvoller Kunst, auf die das Publikum so lange verzichten musste. Die Fortsetzung ist auch im zweiten Halbjahr 2022 geplant.Gestaltet wurde die jüngste musikalische Andacht von dem (nicht nur) in Dudenhofen bestens bekannten Vokalensemble Creativ. Unter der Leitung von Pia Knoll präsentierten die fünf Sänger Werke aus Gospel, Pop, Neuer geistlicher Musik und Klassik. Zusammen mit den Texten, die von Martina Gregor-Ochsner gelesen wurden, handelten sie von dem Thema Barmherzigkeit. Dieses Thema, behandelt am Gleichnis vom verlorenen Sohn, ist sicher für den materiell denkenden Zeitgenossen eine schwer zu akzeptierende Geschichte. Doch genau das ist, was mit dem Begriff Barmherzigkeit bezeichnet wird. Die Stücke von Creativ verkünden mit ihren Liedtexten die Botschaft der Bibel. Diese werden im Neuen geistlichen Lied oder in Pop-Balladen sehr gefühlvoll gesungen.

Sehr nah an den Bibelstellen

Das Konzert begann mit einem a-capella-Gospel-Stück, das beim Einzug der Künstler in die Kirche vorgetragen wurde. Die Texte der Stücke, die von dem Pianisten Jürgen Schütze sehr dezent begleitet wurden, bewegen sich sehr nah an den Bibelstellen.

Aber die wirklichen „Instrumente“ des Ensembles sind die Stimmen von den Vortragenden, die in allen Tonlagen die Botschaft der Stücke präsentieren. Überraschend ist es, wenn die Melodie eines Titels zunächst sehr bekannt vorkommt, aber dann durch das Arrangement und die Interpretation doch wieder im Creativ-Stil erscheint. Dann wurde von den Musikern ein Werk, das ursprünglich eine klassische Komposition ist, im Stil der Creativen dargeboten.