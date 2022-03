Bei der ersten Musikalischen Andacht des Jahres spielten in der Kirche St. Gangolf in Dudenhofen die Flötistin Rabea Maria Kraft und Bernd Camin am Cembalo.

Ihr Programm Spiel führte zuerst in die Welt der Barockmusik mit deren Hauptvertretern Antonio Vivaldi und Georg Philipp Telemann. Das zu Beginn präsentierte Concerto op. 10 Nr. 3 war ein Paradebeispiel für ein Flötenkonzert dieser Zeit. Die Altblockflöte wurde vom Cembalo begleitet. Die Anschläge der Tasten lieferten gleichzeitig noch eine spannende Percussionbegleitung.

Dem begeisterten Aufbrausen des Beifalls nach dem ersten Satz gebot Camin dezent Einhalt. Von da an regelte die Gestik der Künstler das Einhalten der Applauspausen während der Sätze.

Die Zwischentexte von Martina Gregor-Ochsner sorgten dafür, dass die Zuhörer nicht nur mit den Musikstücken träumten. Die Seligpreisungen sagten den Zuhörern auch, dass bessere Zeiten nur durch tätiges Mitwirken zu erreichen sind.

Die Flöte im Wanderstab

Mit einer Telemannsonate und einer seiner zwölf Fantasien für Blockflöte solo wurde das Musikprogramm fortgesetzt. Nach einer Improvisation durch Bernd Camin folgten Stücke von Mozart und dem Komponisten Ernest Krähmer mit dessen Duo concertante.

Das Stück wurde für das Instrument Csakan komponiert, einer Flöte, die in einen Wanderstab integriert war. Es war im Grunde schwer vorstellbar, dass ein derart virtuoses Stück von einem Spaziergänger bei einer Wanderung vorgetragen werden sollte. Im Konzert macht es große Wirkung.

Groß war denn auch der Dank des Publikums für die Künstler und Martina Gregor-Ochsner für ihre Beiträge.

Die nächste Musikalische Andacht findet am 26. Juni mit dem in Dudenhofen und Umgebung bestens bekannten Vokalensemble „Creativ“ statt.