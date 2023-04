Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der dritten Andacht mit Musikern aus der Nachbarschaft hat der Fabian Schreiber am Sonntag in der Dudenhofener katholischen Kirche St. Gangolf im Mittelpunkt gestanden. Sämtliche Spenden des Abends hat die Kirchengemeinde den Opfern der Flutkatastrophe zugedacht.

Gemeinsam mit seinem Bruder Oliver spielt und singt sich der Gitarrist, Pianist und Sänger eine Stunde lang in die Herzen der Besucher. Ganz einfach ist es für die Zuhörer nicht, Emotionen zuzulassen.