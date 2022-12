„Musikalisches Lichtermeer“ stand über der jüngsten musikalischen Andacht in der katholischen Kirche St. Gangolf in Dudenhofen. Almut Werner mit verschiedenen Blockflöten und Johannes Vogt auf zwei Saiteninstrumenten waren die beiden Musiker. Sie boten ein überaus vielfältiges und buntes Programm.

Die musikalischen Andachten in der katholischen Kirche St. Gangolf in Dudenhofen sind eine Folge der Pandemie-Zeit. Sie entstanden, um in den stillen Zeiten der Pandemie Musikern eine Auftrittsmöglichkeit und damit auch eine Verdienstmöglichkeit zu bieten. Das Konzept ging auf – und die musikalischen Andachten fanden eine aufgeschlossene Hörergemeinde und auch ein Publikum, dass seine Freude über die klingenden Beiträge durch entsprechende Spendenbereitschaft zum Ausdruck brachte.

Am zweiten Advent fand in Gestalt eines kleinen Jubiläums nun schon die zehnte Veranstaltung dieser Art statt. Und diese war prominent besetzt. Die Komponistin, Flötistin und Musikpädagogin Almut Werner und der Lautenist Johannes Vogt sind weithin gefragt als Solisten und in Ensembles. Vogt zum Beispiel hat im September mit der Capella Spirensis bei den Dommusiktagen teilweise täglich in Speyer konzertiert. Beide sind zudem zwei der vier Mitglieder des Ensembles La Rosa Enflorece, das nach der Andacht in Dudenhofen auch seine neue CD „Dialoge – Orient und Okzident“ anbieten konnte.

Programm so vielfältig wie die Instrumente

Das Duo spielte auf vielen Instrumenten: Almut Werner auf unterschiedlichen Mitgliedern der Blockflötenfamilie von der Sopranino- bis zur Tenorlage und agierte in einem Stück auch zusätzlich als Perkussionistin. Bei der Zugabe spielte sie kurzzeitig auf zwei Blockflöten gleichzeitig. Johannes Vogt musizierte mal auf 14-saitigen Theorbe, mal auf einer Terzgitarre, die – wie er dem Publikum erklärte – rund 200 Jahre alt ist. So vielfältig wie die Instrumente war auch das Programm, das weit über die Alte Musik und weit über Europa hinausging. So führte ein apartes Stück mit dem Titel „Haru no umi“ (Das Meer im Frühling) ins ferne Japan, ein anderes stammte aus Paraguay von Agustin Barrios . Mit dem Lied „Misirlou“ wurde auch die Welt des Orients gestreift. Ein zündendes Rondo im ungarischen Stil von Ernest Krähmer, Oboist der Hofkapelle in Wien, führte ins Österreich der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts.

Untrügliche Meisterschaft und mitreißende Musikalität

Nach England ging es mit virtuosen Variationen über das bekannte Lied „Greensleeves“, bei dem der Lautenist den Grundbass der Romanesca einfallsreich auszierte. Aus dem 16. Jahrhundert war auch der Tanz Schiaraluza Marazula.

In die Barockzeit führten Almut Werner und Johannes Vogt mit zwei Sätzen aus dem Konzert C-Dur für Sopranino (also eine kleine und in sehr hoher Lage spielende Blockflöte) von Antonio Vivaldi. Schon zu Beginn hatte sie mit einer Siziliana von Pergolesi Barockes gespielt.

Weihnachtlich und zugleich jazzig ging das offizielle Programm mit einer swingenden Version des Lied „Haben Engel wir vernommen“.

In allen Beiträgen zeigten Almut Werner und Johannes Vogt ihre untrügliche Meisterschaft und ihre mitreißende Musikalität.

Martina Gregor-Ochsner war für die nachdenklichen Wortbeiträge zuständig. Sie hatten das Schenken zum Thema gemacht und drei in der Tat zur Reflexion anregende Texte ausgewählt.rg