In der Kirche St. Otto in Speyer-West, Kurt-Schumacher-Straße 39, sind am dritten Adventssonntag, 13. Dezember, und am vierten Adventssonntag, 20. Dezember, jeweils um 16 Uhr Adventsandachten. Die musikalische Gestaltung übernimmt PalatinaKlassik unter Leitung von Leo Kraemer. Die Liturgie mit Gebet und Text gestaltet Diakon Paul Nowicki.In der ersten Andacht spielt Leo Kraemer an der Orgel Bachs spätes kontrapunktisches Meisterwerk „Canonische Veränderungen über Vom Himmel hoch“ und mit dem Geiger Robert Frank unter anderem barocke Kammermusik von Francesco Veracini.

In der zweiten Andacht sind als musikalischer Beitrag mit dem PalatinaKlassik-Barockensemble Ausschnitte aus Bachs Weihnachtsoratorium und Händels „Messiah“ vorgesehen. Vokalsolisten sind unter anderem Eka Kuridze, Barbara Schramm und Michael Wagner.

Anmeldungen