An 20 Abenden im Advent wird der Dom in einer so ganzen anderen Zeit vor dem Fest zum Raum für Andachten besonderer Art. Mit „Halte.Punkt.Advent“ haben Domkapitel und Dommusik eine bewegende Form der Einstimmung auf Weihnachten gefunden.

Sieben von 20 „Halte.Punkten.Advent“ im Dom zu Speyer liegen hinter uns, ein gutes Drittel dieser liturgischen Form von Andachten im Advent in einer außerordentlichen Vorweihnachtszeit.