Unter dem Motto „Unerhört!“ starten die Musikalischen Abendandachten in den Evangelischen Kirchen wieder am Sonntag, 14. Februar, um 18 Uhr in der Christuskirche Speyer-Nord. Bezirkskantor Robert Sattelberger spielt unerwartete Werke zum Faschingssonntag mit Werken von Kuhnau, WAP Mozart, Rossini, Handy und anderen. Die geistliche Begleitung liegt in den bewährten Händen von Altkirchenpräsident Eberhard Cherdron. „Es darf geschmunzelt werden - und es ist ein vorsichtiger Beginn, wir rechnen jederzeit wieder mit Absage und fahren auf Sicht“, so Sattelberger. „Aber wir haben jetzt erstmal bis Ende März jeden Sonntag geplant.“ Und so werden wie geplant die nächsten Andachten in der Gedächtniskirche von pfälzischen Kantoren gestaltet: am 21. Februar um 18 Uhr in der Gedächtniskirche mit Bezirkskantor Tobias Markutzik (Kusel), am 28. Februar um 18 Uhr in der Gedächtniskirche mit Kirchenmusikdirektor Maurice Croissant (Pirmasens), am 7. März um 18 Uhr in der Gedächtniskirche mit Bezirkskantor Eckhart Mayer (Frankenthal), am 14. März um 18 Uhr in der Gedächtniskirche mit Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald (unter anderem mit Dupŕes Variations sur un noel), am 21. März um 18 Uhr in der Gedächtniskirche mit Bezirkskantor Tobias Martin (Ludwigshafen), am 28. März um 18 Uhr in der Gedächtniskirche und am Karfreitag, 2. April, um 18 Uhr in der Gedächtniskirche mit Robert Sattelberger (Werke von Bach). Die geistliche Begleitung liegt bei Pfarrern der Stadt Speyer.