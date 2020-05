Der evangelische Speyerer Stadtkonvent hat unter Leitung von Dekan Markus Jäckle für die Zeit der Corona-Beschränkungen musikalische Abendandachten beschlossen.

Diese finden immer sonntags um 18 Uhr reihum in Gedächtniskirche, Dreifaltigkeitskirche, Johanneskirche, Christuskirche und Auferstehungskirche statt. Neben kurzer Lesung und Gebet steht die Musik im Vordergrund, vornehmlich Orgelmusik, gelegentlich auch Instrumental- oder Vokalmusik. Die Dauer soll bei 30 bis 40 Minuten liegen, es gelten die Hygienebestimmungen mit Maske, Desinfektion und Mindestabstand.

Die musikalische Leitung hat Kirchenmusikdirektor Bezirkskantor Robert Sattelberger. Er startet gleich am Sonntag, 17. Mai, um 18 Uhr an der Kleuker-Orgel der Gedächtniskirche mit einem furiosem Orgelwerk, der sechsten Symphonie in g-moll von Charles-Marie Widor, die Lesung übernimmt Dekan Jäckle. Der Erlös der Spenden kommt der musikalischen Arbeit in den jeweiligen Gemeinden zugute.

Am Sonntag, 24. Mai, um 18 Uhr spielt Robert Sattelberger dann in der Christuskirche Speyer-Nord Orgelsonaten von Felix Mendelssohn, die Liturgie hält Pfarrerin Heike Kronenberg. Die weiteren Andachten sind: 31. Mai Dreifaltigkeitskirche, 7. Juni Johanneskirche Speyer-West, 14. Juni Gedächtniskirche, 21. Juni Auferstehungskirche und 28. Juni Dreifaltigkeitskirche.

Da die Platzzahl begrenzt ist, in der Gedächtniskirche derzeit etwa 80 Plätze, empfiehlt sich rechtzeitiges Erscheinen.