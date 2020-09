Nach den Musikalischen Abendandachten vorwiegend an anderen Orten im September im Kirchenbezirk wird die Reihe im Oktober jeweils sonntags um 18 Uhr nun in den evangelischen Kirchen der Stadt Speyer weitergeführt.Am Sonntag Erntedank, 4. Oktober, 18 Uhr, ist sie in der Auferstehungskirche mit dem Skylark String Trio mit Stefan Beshan und Assel Beshan, Violinen, sowie Christoph Stadler, Gitarre. Pfarrer Uwe Weinerth hält die Lesungen, Werke von Bach bis Mancini erklingen.

Am Sonntag, 11. Oktober, 18 Uhr, spielt in der Gedächtniskirche Speyer der Bezirkskantor Johannes Fiedler aus Bad Dürkheim) Werke von Bach und Ludwig Thuille (Sonate a-Moll op. 2) als „Predigt“ sowie Improvisation über ein zu Beginn des Gottesdienstes gegebenes Kirchenlied, Wünsche sind willkommen.

Am Sonntag, 18. Oktober, 18 Uhr, spielt in der Johanneskirche Willem Balk. Pfarrerin Corinna Schauder übernimmt die Lesungen. Werke von Sweelinck, Alain und anderen stehen auf dem Programm.

Am Sonntag, 25. Oktober, 18 Uhr, folgt in der Dreifaltigkeitskirche Speyer die Musikalische Abendandacht mit . Wolfgang Werner, Orgel, und Prädikant Henri Franck, Lesungen Werke von Tschaikowski („Jahreszeiten“) und anderen sind vorgesehen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Die Speyerer Kantorei singt am 4. Oktober um 10 Uhr im Gottesdienst in der Gedächtniskirche.