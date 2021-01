Die für die kommenden drei Sonntage jeweils um 18 Uhr in der Speyerer Gedächtnis- und Dreifaltigkeitskirche im Wechsel geplanten Musikalischen Abendandachten müssen ausfallen, das hat der Bezirkskantor Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger mitgeteilt. Damit entfällt auch die Andacht am 17. Januar in der Dreifaltigkeitskirche, bei der die Mezzosopranistin Nora Steuerwald und ihr Vater Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald (Truhenorgel) Werke von Johann Sebastian Bach musizieren wollten und die Liturgie Kirchenpräsident Christian Schad übernehmen sollte.