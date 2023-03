Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ideenreich und oft originell in seiner Melodik: Bei der musikalischen Abendandacht in der Johanneskirche mit Willem Balk an der Orgel kam am Sonntag ein Kyrie des Barock-Komponisten André Raison ebenso zu Gehör wie Werke seiner weitaus bekannteren Zeitgenossen Buxtehude und Bach. Pfarrerin Corinna Schauder spannte den Bogen bis zur Kleidung des Musikers.

„Nennen Sie es ,Wort und Musik’, wenn Sie möchten“ , so kündigte Pfarrerin Corinna Schauder in der Johanneskirche die musikalische Abendandacht mit dem Organisten Willem Balk