Dekan Markus Jäckle als Liturg gestaltete mit Landesposaunenwart Christian Syperek und Robert Sattelberger, Orgel, eine fabelhaft stimmige, in sich harmonische Stunde der Kirchenmusik in der Speyerer Gedächtniskirche, in der alle Beiträge eng verzahnt ineinander griffen, sich sinnfällig ergänzten.

Jäckle, der, am Rande bemerkt, auch als nachdrücklicher Rezitator gefiel, hatte Texte aus dem Buch Hiob oder dem paulinischen Korinther-Brief ausgewählt, die sowohl mit dem todessüchtigen