In der Reihe der musikalischen Abendandachten finden in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche noch zwei Veranstaltungen in diesem Jahr statt. Am Sonntag, 26. September, um 18 Uhr spielt der bekannte Speyerer Organist und Kirchenmusiker Gerhard Nußbaum von Leon Boellmann die Suite Gotique in vier Sätzen und von Johann Pachelbel die Aria Sebaldina mit einem Thema und acht Variationen. Dazu liest Prädikant Henri Franck Texte aus dem Alten und dem Neuen Testament.

Die Andacht am 31. Oktober fällt zugunsten des Reformationstages aus, weshalb die letzte Andacht in diesem Jahr am 28. November stattfinden wird. Thematisch und musikalisch wird es um die Adventszeit gehen.