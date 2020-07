Im Mittelpunkt der Musikalischen Abendandacht am Sonntag, 26. Juli, um 18 Uhr in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche steht der Monat Juli aus dem Klavierzyklus „Die Jahreszeiten“ von Tschaikowski. Wolfang Werner spielt auf der elektronischen Interims-Orgel außerdem zwei Stücke aus dem Zyklus „24 pièces en style libre“ von Louis Vierne. Die Liturgie gestaltet Prädikant Henri Franck. Die nächste Andacht findet am 2. August in der Auferstehungskirche statt.