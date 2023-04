Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die schöne Reihe der musikalischen Abendandachten in den evangelischen Kirchen in Speyer wurde am Sonntag im Garten der Auferstehungskirche in besonders angenehmem Rahmen fortgesetzt. Es erklang Instrumentalmusik aus dem 17. Jahrhundert in stilvoller Weise.

Sehr viel Anklang fand am Sonntag die jüngste musikalische Abendandacht im Garten der Auferstehungskirche in Speyer. Da, wo in diesem Sommer unter der Woche Speyerer Kinder beim verdienstvollen Ferienprogramm