Der Rockmusikerverein veranstaltet die „Speyerer Super Sause“ auf der Open-Air-Bühne bei der Halle 101. Speyer.Kultur.Support unterstützt finanziell. Am Freitag geht es los.

Konzerte im Speyerer Paradiesgarten sind nach Anwohner-Beschwerden vorerst ad acta gelegt. Davon lässt sich die Musikszene der Stadt indes nicht abschrecken. Am Freitag und Samstag wird auf der Open-Air-Bühne der Halle 101 der Sommer, das Leben und die Musik gefeiert. Der Rockmusikerverein (RMV) veranstaltet die „Speyerer Super Sause“, Speyer.Kultur.Support unterstützt finanziell.

Die Lokalmatadore Hering Cerin und Klaus Fresenius wollen die RMV-Freiluft-Bühne an zwei Abenden mit befreundeten Musikern rocken. Unter der Parole „Unglaublich“ spielt die „Jimi Hering Sommer Experience“ am Freitag, 5. August, ab 21 Uhr pünktlich zum Sonnenuntergang bis Mitternacht auf. Pfälzer Rock-Pop-Schlager-Jazz kündigt er an. Dabei sind Rjiner aka The Electric Single Kid mit Gesang und Rassel, Dr. Beutelspacher singt und spielt Gitarre, TC Debus kommt mit Gesang und Kontrabass vorbei. Special Guests der ersten Speyerer Super Sause sind Paty Fasekasch (Gesang), Alexandra Lehmler (Saxophon), Christian Ehringer (Trompete) und Udo Sailer (Keyboards).

Eingepfälzerte Evergreens

Der zweite Abend gehört „Klaus Fresenius Blues’n’Beatles Boogaloo“. Die von Hering Cerin rund um das Speyerer Urgestein Fresenius gestellte Band hat eingepfälzerte Evergreens und Rock-Klassiker im Gepäck. Bob Dylan und Beatles fehlen selbstverständlich nicht im Programm, das am Samstag, 6. August, über die Sommerbühne der Halle 101 gehen soll.

„Aber auch Neues, nie Gehörtes wird zwischen 21 und 24 Uhr erklingen“, betont Cerin. Er ist mit dem Schlagzeug mit von der Partie, die Fresenius mit Gesang und Kuhglocke anführen wird. Astrid Tischmeyer singt Jazz, Rock und Pop, Michael Heid spielt Mundharmonika, Christian Ehringer Trompete. Für Blues, Rock und Metal mit Gitarre Gesang ist Thomas Sraka zuständig. Robert Schippers sitzt an der Hammondorgel und sorgt damit für den typischen Sound der 1960er- und 70er-Jahre, Jean-Philipp Wadle spielt den Bass.

Bekannte lokale Größen legen dem Publikum an beiden Abenden musikalisch Bekanntes und Überraschendes zu Füßen. „Wir wollen einen Ausgleich für die abgesagten Paradiesgarten-Konzerte bieten und zeigen, dass die Speyerer Musikszene noch da ist“, erklärt Cerin. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. „Der direkte Blick in den Sonnenuntergang hinter der Bühne ist wetterabhängig“, hofft Cerin auf zwei laue Sommerabende für die „Speyerer Super Sause“.

Termine

Freitag, 5. und Samstag, 6. August, jeweils 21 Uhr, Open-Air-Bühne bei der Halle 101, Am Neuen Rheinhafen 6, Speyer. Einzel- und Kombi-Tickets im Vorverkauf unter reservix.de, www.rheinpfalz.de/Tickets und an der Abendkasse.