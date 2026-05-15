Mit einem rollenden Klavier tritt der Speyerer Mert Aygün seit einigen Wochen regelmäßig in der Innenstadt auf. Die Musik hat ihm viel gegeben – genau wie er seinen Zuhörern.

Die Filmmusik erklingt weithin hörbar auf der Maximilianstraße. Richtung Alte Münz werden die Klavierklänge aus dem Film Interstellar lauter. Hans Zimmers Komposition zieht die Besucher an. Gebannt lauschen sie Mert Aygün an seinem Klavier. Beim Stück aus dem bekannten Sci-Fi-Epos „bleiben viele stehen“, sagt der junge Speyerer, der seit einigen Wochen regelmäßig als Straßenpianist mit rollendem Klavier unterwegs ist. Er spiele mehrmals in der Woche, bleibe immer die erlaubte halbe Stunde an einem der vier ausgewiesenen Orte in der Innenstadt und rolle sein Klavier dann weiter.

„Die Musik ist Therapie für mich“, sagt der 23-Jährige. Er habe oft mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Wenn er Klavier spiele, dann sei das eine Art Seelenbalsam, „eine Selbstreinigung von innen“, wie es der Pianist ausdrückt. Zu spielen sei eine Möglichkeit, Emotionen herauszulassen. „Danach geht es mir besser“, erzählt Aygün.

Das Herz schlägt für klassische Musik

Gleichzeitig bewege es ihn zu sehen, was seine Musik auch in anderen auslöse: Manche Kinder fingen an zu tanzen, manche Erwachsene weinten vor Freude. Einmal habe ihm eine ältere Frau gesagt, er habe sie mit einem Stück an ihren verstorbenen Mann erinnert. „Straßenmusik bietet den Menschen eine Auszeit aus dem Alltag und dem Stress“, ist er überzeugt. Nicht immer blieben Menschen sofort stehen, aber gerade die Filmmusik mache viele neugierig. „Dann geben sie auch der klassischen Musik eine Chance.“ Das Genre sei oft klischeebehaftet und werde als „Musik für die Reichen“ abgetan.

Das sei Unsinn, betont Mert Aygün. Das Herz des 23-jährigen Künstlers schlägt für klassische Werke. Dabei sei er erst vor fünf Jahren mit der Musik in Berührung gekommen – durch einen glücklichen Zufall. Auf der Videoplattform Youtube habe er Musik gehört, als ihm Beethovens Mondscheinsonate vorgeschlagen worden sei. „Innerhalb von fünf Minuten war ich verzaubert“, erinnert er sich. Ihm sei sofort klar gewesen: „Das will ich lernen.“ Weil das Geld damals knapp gewesen sei, hat sich der angehende Pianist nach eigenen Angaben ein billiges 66-Tasten-Klavier besorgt – und sich selbst beigebracht, darauf zu spielen und Noten zu lesen.

Lieblingsstück von Liszt

Die schwierigen Stücke, mit denen er loslegen wollte, seien zu Beginn eine Nummer zu groß für ihn gewesen. Mit Hilfsvideos auf Youtube und Fingerübungen verbesserte er sein Können. Der damalige Schüler am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium lernte Klavierspielen zwischen vier und zehn Stunden täglich in jeder freien Minute. Seine Eltern befürchteten schon, er würde die Schule vernachlässigen – doch das Abitur hat der 23-Jährige inzwischen in der Tasche. Die Musik ließ ihn auch danach nicht mehr los: Die erste schwere Komposition, die er meisterte, wurde zu seinem Lieblingsstück: „Liebestraum Nummer 3“ des ungarischen Pianisten Franz Liszt. „Eine sehr schöne Erinnerung“, so Aygün. Sein Lieblingskomponist sei Frédéric Chopin, Pianist der Romantik. „Ihm gelingt es, in wenigen Tönen mehr auszusagen als andere in einer 40-minütigen Sonate.“

Musik sei seine Sprache, die er aber zunächst mit niemandem habe teilen können, bedauert der Künstler. Konzerte spielen oder gar Geld verdienen sei nicht einfach. Hin und wieder spiele er auf Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder in der Kirche. „Aber das hält sich noch in Grenzen.“ Aufzutreten und Teil eines Kammermusik-Orchesters zu sein, könne er sich noch immer gut vorstellen. Viel wichtiger sei ihm allerdings, Menschen zu bewegen, sagt Mert Aygün. Also sei der spontane Entschluss gereift, es einfach einmal auf der Straße zu probieren mit der Klaviermusik. Vor dem ersten Auftritt, der inzwischen einige Monate her ist, sei er sehr nervös gewesen. Schließlich sei nie vorauszusehen, wie so etwas ankomme. Doch er habe schnell gemerkt: „Die Menschen in Speyer sind enthusiastisch.“

Auch sein Klavier fällt auf: Das besondere Instrument auf Rollen habe sein Vater für ihn zusammengebaut. „Er ist mein größter Fan“, sagt der 23-Jährige dankbar. Anfangs seien seine Eltern skeptisch ob der Faszination ihres Sohnes für die Musik gewesen. Als sie aber merkten, wie sehr er aufblüht, hätten sie voll hinter ihm gestanden. Auch bei einem großen Traum würden seine Eltern ihn wohl unterstützen: „Ich will durch ganz Deutschland reisen“, sagt Aygün. Mit einem E-Piano war er bereits in der Heidelberger Innenstadt unterwegs. Um das große rollende Klavier zu transportieren, brauche es allerdings einen eigenen Anhänger. Damit will der Speyerer Straßenpianist die Stücke von Hans Zimmer, Chopin, Beethoven und vielen anderen in die Fußgängerzonen der Republik bringen und die Menschen an der Musik teilhaben lassen, die ihm so viel gegeben hat.