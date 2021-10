Von Totensonntag bis Silvester bietet das Bezirkskantorat Speyer um Robert Sattelberger, mit Speyerer Kantorei, Eltern-und Kinderchören an der Gedächtniskirche, sowie weiteren Musikern jeden Sonntag Konzerte oder Andachten.

Am Totensonntag, 21. November, 18 Uhr, singt die Speyerer Kantorei in der Gedächtniskirche „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms. Brahms hat die biblischen Texte dazu selbst zusammengestellt und damit eines der anrührendsten Werke zum Thema „Tod und Vergänglichkeit“ geschaffen. Allerdings wird die Kantorei nicht von einem Orchester begleitet, sondern von dem mehrfach preisgekrönten Klavierduo Clara und Marie Becker an zwei großen Steinway-Flügeln. Das Duo hat sich weit über die Grenzen von Deutschland hinaus einen Namen gemacht, sie werden auf den Flügeln zudem Olivier Messiaens legendäre „Visions sur l’Amen“ spielen. Als Solisten beim Requiem singen die in Speyer oft auftretende vorzügliche Sopranistin Angelika Lenter sowie der in der Region bestens bekannte Bariton Thomas Herberich. Der Vorverkauf zu 15 beziehungsweise zehn Euro läuft ab sofort beim Capella-Verlag in der Roßmarktstraße, sowie bei der Einhorn-Apotheke in der Fußgängerzone, es gibt ebenso eine Abendkasse.

Gleiches gilt für Karten zu Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium – Teile I-III“ am zweiten Adventssonntag, 5. Dezember, um 18 Uhr diesmal in der Dreifaltigkeitskirche. Mit den Solisten Eva Landmesser, Sopran, Thomas Nauwartat, Altus, Oliver Kringel, Tenor, und Thomas Herberich, Bass, musiziert die Speyerer Kantorei zusammen mit dem bewährten Heidelberger Kantatenorchester (Konzertmeister: Peter Jutz) unter Leitung am Cembalo von Robert Sattelberger, die Karten kosten 20 oder zehn Euro.

Großes Silvesterkonzert

Fast drei Wochen später ist erstmal wieder nach Corona das „Große Silvesterkonzert in der Gedächtniskirche“. Karten zu 23 Euro gibt es über reservix.de, somit auch bei der TouristInfo Speyer, sowie einige Karten über den Capella-Verlag. Robert Sattelberger spielt um 21 Uhr an den beiden Orgeln der Gedächtniskirche zusammen mit dem Blechbläser-Quintett „LJO-Brass“ ein heiter-besinnliches Programm. Als Nachfolger des viel zu früh verstorbenen Peter Leiner tritt dessen Sohn Johannes in seine Fußstapfen und wird neben dem Spiel an der Trompete das Konzert „moderieren“. Das Konzert soll eine gute Stunde dauern.

Dazwischen ist am vierten Adventssonntag, 19. Dezember, um 18 Uhr auch wieder die beliebte „Adventsmusik bei Kerzenschein in der Gedächtniskirche“ bei freiem Eintritt. Diese Abendmusik wird von Dekan Markus Jäckle und Kirchenpräsident in Ruhe Christian Schad liturgisch begleitet, es singen die Chöre an der Gedächtniskirche, es erklingt die neue Orgel.

Die fehlenden „Lücken“ werden am ersten Adventssonntag, 28. November, 18 Uhrm mit Wolfgang Werner, Orgel, und Henri Franck, Worte, sowie am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, 18 Uhr mit, Robert Sattelberger, Orgel, und Christian Schad/Worte in der Gedächtniskirche geschlossen. Das Duo Werner/Franck musiziert zugunsten der neuen Orgel in der Dreifaltigkeitskirche.

Für alle Veranstaltungen gilt die 2G-Regel.