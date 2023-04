Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Freitag beginnt mit Speyer.Kultur.Hoffnungsklänge auch in der Dreifaltigkeitskirche das Konzertleben wieder – und am Sonntag folgt gleich der Auftakt der städtischen Klassik-Reihe dort. Kristian Nyquists Vortrag der Goldberg-Variationen war noch Teil eines anderen Formats.

Am Freitag, 11. Juni, heißt es Speyer.Kultur.Hoffnungsklänge. Im Kaiserdom, in der Gedächtniskirche, in der Dreifaltigkeitskirche, im Alten Stadtsaal und in der Heiliggeistkirche werden