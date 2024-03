Zwei Mal Musik gibt es am Wochenende im Speyerer Zimmertheater. „Albert und der Blueswolf“ kommen. Auch einen Abend zu Fabrizio de Andréa gibt es dort.

Im Zimmertheater-Keller im Kulturhof, Flachsgasse 3, in Speyer treten am Samstag, 16. März, 20 Uhr, „Albert und der Blueswolf“ auf. Das Duo verspricht ein musikalisches Feuerwerk voller Überraschungen. Albert Kochs Auftritte mit Chris Farlowe, Chris Barber, Mungo Jerry, Pete York, Angela Brown, Albie Donelly und anderen auf internationalen Blues- und Boogie-Festivals sowie zahlreiche CDs und TV-Auftritte begründen seinen Ruf als einer der besten Mundharmonika-Spieler Europas. Über Wolfgang „Blueswolf“ Schuster viele Worte zu verlieren, hieße Wasser in den Mississippi zu schütten.

Die Essenz der Freiheit

Auf die Spuren der „Essenz der Freiheit“ geht es am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr im Zimmertheater-Keller. Was ist denn die Essenz der Freiheit? Auf diese Frage hatte der genuesische Liedermacher Fabrizio de André (1940-1999) eine klare Antwort, die sein gesamtes musikalisches Werk prägte, zahlreiche italienische Musiker bis heute inspiriert und ein Stück italienischer Geschichte geworden ist. Während die Zuschauer durch Faber Sanna & Friends, Faber Sanna (Gesang/Gitarre), Fritzekatz (Kontrabass) und Jonas Willenbrink (Gitarre), in den Genuss der musikalischen Welt des tiefgründigen Musikers kommen, stellt Alessandro Bellardita anhand zahlreicher Anekdoten das Leben eines der einflussreichsten Cantautori vor. Gemeinsam entführen sie so das Publikum in die facettenreiche Gedankenwelt einer Ikone der Friedensbewegung, die als „radikaler Pazifist“ immer ein Auge auf ethnische Minderheiten, diskriminierte soziale Randgruppen und Entrechtete hatte.

Info

Karten für Samstag unter tickets@zimmertheater-speyer.de oder im Spei’rer Buchladen. Sonntag ist der Eintritt frei, Spenden für die Künstler sind willkommen.