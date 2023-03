Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen musikalischen Dreiklang gab es am Sonntag zum Fest Mariä Himmelfahrt. Im Dom erklangen im Pontifikalamt eine Messe Monteverdis und am Nachmittag Chorsätze unter anderem von der Andacht Bruckners bei der Pontifikalvesper. Die meiste Musik im Zeichen Marias aber gab es danach bei der Musikalischen Abendandacht in der Protestantischen Gedächtniskirche.

Die Sopranistin Eva Landmesser, der Organist Willem Balk und Kirchenpräsident in Ruhe Christian Schad als Liturg widmeten sich eine Stunde lang in Wort und Ton dem Thema, welche Bedeutung Maria in