Das war’s dann für dieses Jahr: Mit einem Auftritt des deutschen Popsängers Wincent Weiss vor knapp 6000 Zuschauern ist die Schwetzinger Konzertreihe „Musik im Park“ am Samstag zu Ende gegangen. Die beiden Abende zuvor hatten einmal mehr die Vielfalt des Programms unterstrichen: mit Max Giesinger am Donnerstag vor rund 4000 Besuchern und der US-Gruppe Kool & The Gang am Freitag vor 3000 Gästen.

Robert „Kool“ Bell ist im Musikgeschäft, seit er 14 Jahre alt ist. Viel hat er erlebt in den 58 Jahren, die seitdem vergangen sind. Ein bisschen davon erzählt der