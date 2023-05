Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So kann’s gern weitergehen: Die Schwetzinger Konzertreihe „Musik im Park“ hat am Donnerstagabend nach drei Jahren Corona-Pause einen gelungenen Neustart hingelegt. 16 Jahre nach ihrem ersten Auftritt im Schlossgarten überzeugte die US-Rockgruppe Toto in weitgehend neuer Besetzung vor 4500 Zuschauern.

Steve Lukather hat Redebedarf. Etwa zur Mitte des rund zweistündigen Konzerts setzt der 64-Jährige zu einer Erklärung an, warum das hier gerade geschieht. Es folgen für die Branche