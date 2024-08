Die Chöre der Dommusik starten ins neue Schuljahr: Nachdem am letzten Ferienwochenende und in der ersten Schulwoche die Proben in der Dommusik wieder gestartet haben, gestalten der Mädchenchor am Dom, die Domsingknaben und der Domchor morgen, 1. September, um 10 Uhr gemeinsam das Kapitelsamt im Dom zu Speyer.

Die Chöre eröffnen damit das neue Schuljahr und gestalten feierlich diesen ersten Gottesdienst des neuen Chorjahres. Die drei Ensembles singen jeweils einzeln als auch gemeinsam. Es erklingt Chormusik von Josef Gabriel Rheinberger, Christopher Tambling, Colin Mawby, Heinrich Schütz, Benjamin Britten, Edward Elgar und Hermann Schroeder sowie der Eröffnungsgesang des Sonntags im gregorianischen Choral.

Die Leitung haben Markus Melchiori, Joachim Weller und Frederic Beaupoil. Orgel spielt Markus Eichenlaub. Zelebrant ist Domdekan und Domkustos Christoph Maria Kohl.

Bruckner 9

Bereits am 31. August um 19.30 Uhr (Praeludium ab 18.45 Uhr) spielt der Basler Münsterorganist Thilo Muster im Dom eine Orgelversion von Anton Bruckner neunter Sinfonie, fünf Tage vor dem 200. Geburtstag des Meisters. Thilo Muster ist regelmäßig auf Konzerten und Festivals in ganz Europa zu hören: Festival Toulouse les Orgues, Journées de l’orgue La Chaise Dieu, Gewandhaus zu Leipzig, Berliner Dom, Marienkirche Stralsund, Benediktinerkloster Ottobeuren, Internationaler Orgelsommer Stiftskirche Stuttgart, Internationale Orgelfestwochen des Kultursommers Rheinland-Pfalz, Kathedralen zu Dresden (Hofkirche), Genf, Lausanne, Zürich, Bern, Basel, Luçon, Auxerre, internationale Orgelkonzerte Basel, Festival in Magadino, Festival de Deiá/Mallorca, Reger-Festival in Tallinn (mit Unterstützung der Stiftung Pro Helvetia). Das Konzert ist Teil der Kultursommer-Reihe „Kathedralklänge“. Der 200. Geburtstag Bruckners war Anlass, die Reihe in Kooperation mit den vier Domen des Landes wiederaufzunehmen und zwischen Mai und Oktober seine neun Sinfonien in Bearbeitungen für die Orgel neu erlebbar zu machen.