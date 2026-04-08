Die Mozartgesellschaft Schwetzingen lädt in Kooperation mit der Forschungsstelle Hof|Musik|Stadt am Montag, 13. April, um 19.30 Uhr zu einem Konzert in St. Pankratius ein.

Unter dem Titel „Danzi – Sohn Schwetzingens“ steht einer der bedeutendsten Musiker der Stadt im Mittelpunkt: der Komponist und Cellist Franz Danzi (1763–1826).

Der junge Franz Danzi erhielt seine Ausbildung zunächst vom Vater. Nach dem Wegzug des kurfürstlichen Hofes fand er eine erste Anstellung am neu gegründeten Nationaltheater in Mannheim und folgte 1781 seinem Vater nach München als Solocellist der Hofkapelle. Später war er Hofkapellmeister in Stuttgart und in Karlsruhe, wo er am 13. April 1826 starb.

Bis heute sind vor allem Danzis Bläserquintette fester Bestandteil des Konzertrepertoires. Das Konzert in St. Pankratius stellt Danzi zugleich in einen musikalischen Dialog mit Mozart. Es musiziert die Quintett-Formation des Neuen Mannheimer Orchesters mit Federico Forla (Oboe), Elia Celegato (Klarinette), Nicolas Roudier (Horn) und Jeongguk Lee (Fagott). Die Leitung übernimmt Anders Muskens, der zugleich am Fortepiano zu hören sein wird.

Auf dem Programm stehen drei Werke, die den musikalischen Kosmos Danzis beleuchten: das Quintett in Es-Dur KV 452 von Mozart, eines der bedeutendsten Kammermusikwerke für Klavier und Bläser,