Mit der Musical-Oper „König Keks“ von Peter Schindler präsentiert Simone Pepping mit ihren Kurrenden in der Gedächniskirche ein aufwendiges Stück Kindertheater.

Bunte Gummibärchen und behelmte Soldaten sausen in fröhlicher Gemeinschaft, kichernd und plappernd, von der Bühne im Altarraum der Gedächniskirche Richtung Martin-Luther-King-Haus in Speyer. Der Damenflor braucht einen Moment länger – ach ja, der Reifrock halt. In der Limo-Pause darf das ausgelassene kleine Theatervölkchen mal ein bisschen Dampf ablassen, bevor Regisseurin Simone Pepping zum zweiten Akt trommelt. Weiter geht’s – die Premiere rückt zum Greifen nah. Am morgigen Samstag, 18 Uhr, ist es soweit.

Mit Peter Schindlers Musical-Oper „König Keks“ lässt die Leiterin der Kinderchöre ihre drei personell gut aufgestellten Nachwuchsensembles erstmals in der weiträumigen Gedächtniskirche, auf großer Bühne sozusagen, agieren. Und auch wenn zur ersten Durchlaufprobe vorort noch die Kulisse fehlt, der aufwändige Kostümfundus, den Hauptdarsteller/innen und „Fußvolk“ da zur Schau stellen, lässt ahnen, wie viel Aufwand es vorab brauchte.

Seine Stücke sorgen für Lust und Laune

Wer nach einem textlich wie musikalisch gehaltvollen, zudem Lust und Laune bei Akteuren wie Publikum befördernden Jugendstück sucht, ist bei Peter Schindler bestens aufgehoben. Die Musicals „Max und die Käsebande“, „Der blaue Planet“ oder auch „Zirkus Furioso“ des schwäbischen Kirchenmusikers und Komponisten erfreuen sich auch hierzulande vielfacher Beliebtheit.

„König Keks“ freilich reicht über den Anspruch eines soliden Kindermusicals noch weit hinaus. Frei nach William Shakespeares berühmtem – und in der Folge weltberühmtesten – Liebespaar, Romeo und Julia, treffen mit dem Schokoladen-Thronerben Prinz Nougat und der peppigen Olivia Pfefferkorn zwei augenscheinlich unvereinbare Temperamente und Kulturen aufeinander. Und obendrein haben die jeweiligen Väter – König Keks von Krokantien und auch der Herrscher der Chili-Inseln – bereits Heiratskandidaten für ihren jeweiligen Nachwuchs parat. Das artet fast in kriegerische Auseinandersetzungen aus. Aber: Letztlich siegen Liebe und Vernunft; und die Erkenntnis, dass Süß und Scharf nicht unbedingt Gegner sein müssen, sondern eine köstliche Melange aus nur vordergründig Unvereinbaren sind. Happy End also für Olivia und Prinz Keks.

Mut, Toleranz, Versöhnung und Frieden

Dass die Botschaft der Geschichte auf spielerische Weise Werte wie Mut, Toleranz, Versöhnung und Frieden transportiert, ist unverkennbar. Und auch wenn das Stück 2008 schon uraufgeführt wurde und auch wenn es alles andere als ein gesellschaftspolitisches Fanal platzieren will – wohl nie war es aktueller als eben gerade, in der weltpolitischen Gemengelage. Vor allem freilich unterhält der Zweiakter, der nach bester Spielopern-Manier Arien, Rezitative und natürlich auch gesprochenen Text verwendet, bestens durch seinen spannenden Plot und sein schillerndes Personal.

Bei der Wahl des Stücks war für Simone Pepping zudem ausschlaggebend, dass sie ihre vielköpfige Kinderschar – der Kleinste zählt gerade mal fünf Lenze – mit Kostümrollen bedenken konnte; die süßen Gummibärchen im Keks-Reich, das Heer der Kämpfer bei den Insulanern natürlich auch als singende „Streitmacht“ unverzichtbar sind. Mit den Hauptrollen betraut wurden Mitglieder des Jugendchors. „Das ist eine wunderbare Möglichkeit der Herausforderung für die Jugendlichen, die ja so ein wenig zwischen den Stühlen sitzen“, erläutert Simone Pepping auch ihre pädagogischen Überlegungen dazu. „Nicht mehr Kind, aber auch noch nicht ganz in der Erwachsenenwelt angekommen, ist das eine wunderbares Erprobungsfeld für die 15-, 16-Jährigen; die Erfahrung, auf einer Bühne zu stehen, schauspielerisch auch mal über sich selbst hinauszuwachsen, die zeigt gerade in diesem Alterssegment Wirkung.“

Am Ende schönste Harmonie

Auch musikalisch bekriegt sich zunächst, was am Ende in schönster Harmonie zusammenfindet. Hier ein liebliches Salonorchester, das auch mal Operettenseeliges auf Lage hat, dort die feurigen Rhythmen der Chili-Band. So kommen sich Walzermelos, Marsch, Rumba, Tango und ein bisschen Pop am Ende doch gewaltig näher. Und siehe da – das klappt vorzüglich. Stabführender Befrieder ist KMD Robert Sattelberger, der im Probenmodus noch vom Piano aus alle konträren Register zieht. Gespannt sein darf man – spezielle nach dem Augenschein der wirklich fantastischen Kostüme – auch auf das Bühnenbild. Aber da soll vorab erst mal noch nichts verraten werden.

Info

Gedächtniskirche Speyer: Peter Schindler. „König Keks“, Kinderkantoreien der Gedächniskirche, Leitung und Regie: Simone Pepping, Orchester und Band: KMD Robert Sattelberger; Samstag, 25. Mai, 18 Uhr und Sonntag, 26. Mai, 16 Uhr; Karten beim Capella-Verlag, Roßmarktstraße, www.reservix.de sowie bei den Chormitgliedern.