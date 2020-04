Der Shop im Historischen Museum der Pfalz bleibt trotz der Lockerung von Beschränkungen für die Geschäftswelt wegen des Corona-Virus, die seit Montag die Öffnung von Läden bis 800 Quadratmeter Fläche ermöglicht, geschlossen. Das hat Franziska Keller, Pressereferentin des Museums, auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt.

„Das Museum muss ja geschlossen bleiben. Den Shop allein können wir leider nicht öffnen lassen. Die notwendige Abtrennung von den weiteren Museumsräumen ist nicht möglich“, sagt sie. Evelyne Oelbermann, die Inhaberin und Geschäftsführerin der gleichnamigen Buchhandlung, weist als Museumsshop-Betreiberin darauf hin, dass es viele der Shop-Artikel auch in ihrem Laden in der Wormser Straße zu kaufen gibt. Dazu zählt sie die Begleitbände zur Sonderausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“ und zur Ausstellung „Valentinian I. und die Pfalz in der Spätantike“ sowie Spielsachen und Deko-Artikel zur Familien-Ausstellung „Der Grüffelo“.

Museumssprecherin Keller informiert auf Nachfrage darüber, dass derzeit Gespräche mit Leihgebern geführt würden, um längere Laufzeiten der Sonderausstellungen zu erreichen. Regulär würde der „Medicus“ am 21. Juni und „Der Grüffelo“ am 14. Juni enden.