Ab Montag, 14. Juni, beginnen Arbeiter mit der Sanierung der Pflasteroberfläche an der Bushaltestelle am Museumskreisel, was laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung Speyer zu Beeinträchtigungen im Straßen- und Busverkehr führen kann. Die Pflastersteine werden demnach zunächst ausgebaut und gereinigt. Im Anschluss werde der Unterbau erneuert, bevor die Steine wieder eingesetzt werden. Notwendig sind die Arbeiten, weil sich das Pflaster zum Teil erheblich abgesenkt hat. Das Fugenmaterial brauche dann bis zu 14 Tage, um komplett auszuhärten. Auf den Busverkehr haben die Arbeiten keine Auswirkungen: Laut Stadt verkehren die Linien weiterhin in beide Richtungen. Die Arbeiten sind Teil einer größeren Sanierungsmaßnahme. Als weitere Bauabschnitte sind die Bereiche Historisches Museum bis Ecke Steingasse und Kleinen Pfaffengasse bis Maximilianstraße vorgesehen.