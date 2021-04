Die Schönen Mannheims waren aus dem Schatzkistl im Stream zu erleben. Talkgast im Rahmen der Jubiläums-Show war der Direktor des Historischen Museums Speyer, Alexander Schubert. Er hat auch was mit Mannheim zu tun.

Eigentlich wäre eine große Feier fällig: Vor zehn Jahren feierten die Schönen Mannheims auf der Schatzkistl-Bühne ihre Premiere. Das Jubiläumsprogramm „Das Schönste der Schönen“ musste zwar als Stream laufen, war aber trotzdem sehr lustig. Moderatorin Melissa Meyer unterhielt sich mit Alexander Schubert, dem Direktor des Historischen Museums Speyer, der vorher in Mannheim tätig war.

Hätten sie nur die richtigen Männer getroffen, dann wäre alles anders gekommen: „Dann wär'n wir nicht hier, vier verrückte Hühner mit Klavier“, singen Smaida Platais, Susanne Back und Anna Krämer, begleitet von Stefanie Titus am Klavier. Das wäre aber auch ein großer Verlust, denn die Schönen Mannheims sind eine Marke geworden und haben eine riesige Fangemeinde gewonnen – und es sind keineswegs nur Frauen, die sich bestens amüsieren.

Tina und Tena

Die vier machen sich vor allem über sich selbst lustig: Da geht es immer wieder ums Älterwerden („Schloddrische Knie … graue Hoor“), und Anna erklärt, ihre beste Freundin sei nicht mehr Tina, sondern Tena: Das sind Einlagen – nicht für die Füße, sondern „wann’d unnerum inkompetent werschd …“ Und so bekommt „Feeling good“, das auf Pfälzisch die Wehwehchen besingt, eine ganz andere Note. Die Damen sind gnadenlos mit sich selbst und gerade deshalb gnadenlos komisch.

Das funktioniert, weil sie so gut sind: Smaida Platais stimmt ganz locker die Rachearie der Königin der Nacht an, Anna Krämer lässt ihre kraftvolle Stimme von der Leine, um „I will always love you“ anzustimmen, und Susanne Back steht den beiden in nichts nach. Im richtigen Leben haben sich die vier Künstlerinnen schon in verschiedenen Konstellationen getroffen. Anna Krämer ist als Sängerin und Schauspielerin mit den Twotones, „Lola Blau“ und anderen Projekten bekannt geworden. Schauspielerin und Sängerin Susanne Back gehört bei Capitol-Produktionen zur Stammbesetzung, Smaida Platais hat schon bei „Human Pacific“ mitgesungen und hat einen beachtlichen Opernsopran. Stefanie Titus am Piano ist an vielen musikalisch-kabarettistischen Projekten der Region beteiligt.

Vorher in Mannheim

Zum Schatzkistl-Stream gehört immer eine Gesprächsrunde mit einer Persönlichkeit aus der Metropolregion. Bevor er 2014 Leiter des Historischen Museums der Pfalz in Speyer wurde, war Alexander Schubert acht Jahre lang in Mannheim bei den Reiss-Engelhorn-Museen tätig, unter anderem als Projektleiter der Wittelsbacher-Ausstellung. Die Frage nach seiner Lieblingsausstellung beantwortete er eindeutig: „Immer die aktuelle“, sagte er und meint damit die Medicus-Ausstellung. Die habe stark begonnen, fiel dann aber den Lockdowns zum Opfer. Das Museum versuche, das mit virtuellen Ausstellungen aufzufangen – was aber den tatsächlichen Museumsbesuch nicht ersetzen könne: „Was ein Museum ausmacht, ist die tatsächliche Begegnung mit originalen Zeitzeugnissen.“

Gleichwohl sei es nicht damit getan, Exponate in Vitrinen zu stellen. Die aktive Beteiligung der Besucher sei sehr wichtig – aber aufgrund der Pandemie eingeschränkt. „Wir hatten viele Stationen mit Berührungsbildschirmen, das mussten wir für die Wiedereröffnung ändern“, erklärte er. Die Planung sei schwierig, Ausstellungen benötigen zwei, drei Jahre Vorlauf. Der Museumsleiter hofft, in Speyer im Mai unter dem Titel „Rendezvous“ etwas zu französischen Streitkräften in der Pfalz zu präsentieren. Ferner ist etwas zur Bedeutung von Humus und Erde geplant. 2022 will er eine weitere Herrscherfamilie präsentieren: die Habsburger.