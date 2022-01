Mit mehreren Sonderimpfaktionen in Speyer soll der Grad der Immunisierung gegen das Coronavirus weiter erhöht werden. Den Auftakt macht – wie berichtet – der VFBB am Mittwoch, 9 bis 17 Uhr, im Gemeindezentrum St. Hedwig. Bis Samstag, 29. Januar, 9 bis 16 Uhr, ist jeweils auch offenes Impfen im kommunalen Impfzentrum in der Stadthalle möglich.

Am Sonntag, 30. Januar, 12 bis 16 Uhr, kommt ein Familienimpftag im Historischen Museum der Pfalz hinzu. Hier können sich nach Museumsmitteilung alle Interessierten ab fünf Jahren impfen lassen. Kooperationspartner sind demnach das Medizinische Versorgungszentrum von Gerald Haupt und die Stadt. „Wir sind seit langer Zeit ein vertrauter Ort der Begegnung für Familien. Die Menschen kennen sich hier gut aus und verbinden in der Regel positive Erlebnisse mit dem Museumsbesuch bei uns. Von daher fällt es hoffentlich vielen leicht, unsere Einladung zum Impfen anzunehmen“, sagt Museumsdirektor Alexander Schubert, der darum bittet, dass Kinder, sofern möglich, nur durch einen Elternteil begleitet werden. Es gehe in der Perspektive auch um die Rückkehr zum geregelten Museumsbetrieb: „Wenn wir die Menschen dann immer wieder aussperren müssen, stellt sich zwangsläufig irgendwann die Sinnfrage“, wird Schubert zitiert. Nähere Infos zur Aktion: www.museum.speyer.de.

Einen Besuch des Impfbusses des Landes kündigt die Berufsbildende Schule Speyer an: Dieser mache am Donnerstag, 3. Februar, ab 7 Uhr vor der Turnhalle der Schule in der Josef-Schmitt-Straße Station. Über die Corona-Infektionslage konnte das unter anderem für Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis zuständige Gesundheitsamt in Ludwigshafen am Mittwoch nicht informieren. Ursache laut einem Sprecher: eine technische Störung.