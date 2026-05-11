Liedermacher Ulrich Zehfuss präsentiert ein Mundart-Special in seiner Reihe „Ulis Wohnzimmer“. Das Publikum erlebt eine Art generationsübergreifendes Pfalz-Treffen.

Einen Abend voller Erinnerungen, Spielfreude und pfälzischem Lebensgefühl präsentierte Liedermacher Ulrich Zehfuss in einem Mundart-Special seiner Reihe „Ulis Wohnzimmer“. Dass die Veranstaltung im Philipp Eins seit Wochen restlos ausverkauft war, überraschte kaum – zu prominent, zu kultig und zugleich vielen Fans bestens vertraut war diese besondere Besetzung.

Mit auf der Bühne standen einige jener Musiker, mit denen Zehfuss bereits in den 90er-Jahren unter dem Namen Bunt durch die Lande zog und die regionale Kulturszene nachhaltig prägte: Pirmin Grehl an der Querflöte, Mathis Münchbach an der Geige und TC Debus am Kontrabass. Aufwendige Arrangements, musikalische Raffinesse und eine ungewöhnliche Mischung aus Folk, Rock, Mundart und poetischen Texten waren schon damals das Markenzeichen von „Bunt“. Bis heute erinnert man sich in der Pfalz gerne an diese Kultband der regionalen Liedermacher- und Folk-Szene – nicht zuletzt wegen jener seltenen Verbindung aus musikalischem Anspruch, lokaler Identität und emotionaler Nähe zum Publikum

Musikalische Freundschaften leben neu auf

Schon nach wenigen Takten wurde deutlich, dass hier keine nostalgische Revival-Show über die Bühne ging. Vielmehr schienen musikalische Freundschaften wieder zum Leben zu erwachen. Die Stücke klangen warm, eingespielt und zugleich erstaunlich frisch – irgendwo zwischen Folk-Rock, Liedermacherkunst und pfälzischer Seele.

Für zusätzlichen Schwung sorgten die Pfälzer Mundart-Legenden Monji El Beji und Christoph Erbach, bekannt durch ihre Auftritte mit Fine R.I.P. und den Woifeschdkänischen – zu Deutsch: Weinfestkönige.

Wann immer Monji El Beji das Mikrofon übernahm, verwandelte sich das Wohnzimmerkonzert im Philipp Eins schlagartig in ein ausgelassenes Pfälzer Weinfest – voller Witz, Selbstironie, Publikumsnähe und charmantem Dialekt. Monji liebt die direkte Tuchfühlung mit seinem Publikum und fordert dabei einen ganz besonderen Tribut: kompromisslosen Einsatz beim Mitsingen, Mitklatschen und Mitfeiern. Sein wiederholt ins Publikum gerufener Satz „ Speyer, wo sind Deine Hände?“ wurde zum geflügelten Wort des Abends und der Saal zog begeistert mit.

Saal schnell in Wallung gebracht

Songs wie „Sohn vum Karl-Hoinz“, „Des werr mer mol sehe“, „Hey Schalala“ oder Titel aus dem gefeierten Dokumentarfilm „Hiwwe wie Driwwe“ brachten den voll besetzten Saal schnell in Wallung. Der Film erzählt die Geschichte der sogenannten „Pennsylvania Germans“ in den USA – Nachfahren deutscher Auswanderer, von denen viele ursprünglich aus der Pfalz stammten und dort heute noch einen dem Pfälzischen ähnlichen Dialekt pflegen. Diese Mischung aus Heimatgefühl, Humor und musikalischer Bodenständigkeit prägte die Atmosphäre des Abends.

Für zusätzliche Lacher sorgte der wiederkehrende Einsatz einer Kazoo – jener kleinen Tröte, in die hineingesummt wird und die dadurch ihren schnarrenden, herrlich schrägen Ton erzeugt.

Sagenumwobenes Klangwunder

Monji adelte das Instrument kurzerhand zur „Zauberflöte der Kassiopeia“ – sehr zur Freude der Anwesenden. Selbstredend konnte das sagenumwobene Klangwunder in der Pause auch am Merchandising-Stand für kleines Geld erworben werden.

In zwei abwechslungsreichen Sets geriet der Auftritt der beiden Woifeschdkänische zu einer ebenso wilden wie charmanten Mischung aus Konzert, Kabarett, Dorfkneipen-Energie und spontanem Pfälzer Geschichtenerzählen.

Das Fazit dieses unterhaltsamen Mundart-Specials in „Ulis Wohnzimmer“: Ehemalige Bunt-Musiker standen gemeinsam mit Monji und Christoph Erbach auf der Bühne, alte Weggefährten trafen auf die heutige Mundart-Generation, und das Publikum erlebte eine Art generationsübergreifendes Pfalz-Treffen. Gerade von diesen Kontrasten lebte der Abend: hier die poetischen, nachdenklichen Lieder von Zehfuss und „Bunt, dort die ungebremste Bühnenenergie Monjis; hier feine musikalische Zwischentöne von Flöte und Geige, dort herzhaftes Mundart-Kabarett mit Schorle-Charme. Und doch fügte sich alles erstaunlich stimmig zusammen. Vor allem aber geriet der Abend zu einer großen Liebeserklärung an die Pfalz – an ihre Sprache, ihre Eigenheiten und ihre Menschen.